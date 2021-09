Peso chileno toca el nivel más débil en un año: Andes FX

(Bloomberg) -- El peso chileno una vez más está siguiendo la fortaleza generalizada del dólar, para alcanzar el nivel más débil en más de un año, ya que los operadores siguen prefiriendo la moneda estadounidense a medida que la Fed se vuelve gradualmente más “hawkish”. La moneda traspasó el martes el nivel psicológico de 800 por dólar y ganó velocidad de depreciación.

El débil desempeño de las materias primas, incluidas caídas en el petróleo y los metales industriales, podría seguir afectando la confianza del mercado a medida que transcurra la sesión. Los datos del PMI de China a las 9 p.m. ET serán clave para la apertura del mercado mañana.

La curva swap peso-cámara sigue subiendo a pesar de que los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y la mayoría de las curvas de swap en América Latina están reduciendo sus recientes movimientos alcistas. El avance de un proyecto de ley que permitirá una cuarta ronda de retiros de fondos de pensiones podría estar presionando la curva, ya que la liquidez adicional podría aumentar el impulso de la inflación.

El peso colombiano, por su parte, continúa mostrando una volatilidad extremadamente baja, ya que es probable que una cantidad significativa de ventas de dólares del Tesoro Nacional esté compensando la actual presión de depreciación, según operadores.

La correlación con el petróleo ha sido baja, mientras que los inversionistas extranjeros se muestran escépticos a invertir en Colombia a pesar de un mejor presupuesto y perspectivas de crecimiento más alentadoras.

El próximo catalizador del mercado local es la decisión de tasas de interés del jueves. La mayoría de los analistas y operadores esperan que el banco central de Colombia eleve la tasa de referencia en 25 puntos base a un 2%, aunque no se descarta un incremento de 50 puntos base.

Los funcionarios tendrán que utilizar un lenguaje muy “hawkish” en el comunicado para evitar presión de depreciación para el peso colombiano en caso de que decidan aumentar la tasa en 25 puntos base el jueves, ya que necesitan reforzar la confianza de los inversionistas en que la inflación se abordará con firmeza.

