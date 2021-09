Nicaragua recibirá 371.000 nuevas dosis de vacunas contra la covid-19, según la OPS

Fotografía de archivo de la vacuna Sinopharm. EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT

Managua, 29 sep (EFE).- La Organización Panamericana de la Salud (OPS) anunció este miércoles una donación de 371.000 dosis de vacunas contra la covid-19 para Nicaragua, que cada semana reporta más casos de contagios causados por la pandemia.

"Mañana 30 de septiembre llegarían unas 138.000 dosis de Sinopharm, y luego la donación de 233.00 dosis de Pfizer estarían programadas para finales de la segunda semana de octubre, quizá el día 11," dijo el director de Emergencias en Salud de la OPS, Ciro Ugarte, en teleconferencia de prensa.

El martes, el Ministerio de Salud de Nicaragua informó de 718 nuevos contagios en siete días, la mayor cantidad en el lapso de una semana desde el inicio de la pandemia, para totalizar 14.251 casos confirmados y 204 muertos en 18 meses.

Por su parte, la red de médicos del independiente Observatorio Ciudadano Covid-19 ha reportado 5.230 fallecimientos por neumonía y otros síntomas relacionados con el nuevo coronavirus, así como 28.247 casos sospechosos de contagio, datos que no son reconocidos por las autoridades.

En ese contexto, los nicaragüenses han acudido de manera masiva a los centros médicos estatales para recibir la vacuna contra la covid-19, en un país en el que el Gobierno ha anunciado que tiene como meta vacunar a 2,8 millones de personas del total de 6,5 millones de habitantes, es decir el 43,8 % de la población.

"Hacemos esfuerzos conjuntos para el acceso de vacunas, en particular porque hemos observado que la demanda de vacunación en Nicaragua es importante, y en ese sentido felicitaciones al pueblo de Nicaragua que está vacunándose, y esperamos que esas vacunas estén disponibles en mayor cantidad", agregó Ugarte.

ESFUERZOS Y RETOS

Por su parte el subdirector de la OPS, Jarbas Barbosa, recordó que Nicaragua es uno de los países de América Latina, junto con Haití y Jamaica, que será beneficiado con el nuevo método de asignación de vacunas del mecanismo Covax, que garantiza medicamentos a países con ingresos bajos y medios, basado en la proporción de la población vacunada por país.

Según Barbosa, Nicaragua está entre los países de mayor prioridad porque no ha logrado vacunar al 10 % de su población.

Ugarte destacó los "importantes esfuerzos en la preparación para la vacunación" en Nicaragua, pero también señaló que "existen retos", entre estos "que esa vacunación se haga de la manera más transparente y con información detallada para controlar la pandemia".

"La información que contamos respecto al número de casos, el número de fallecidos, sigue siendo muy escueto, y renovamos nuestro pedido para que la población en Nicaragua reciba información suficiente", sostuvo Ugarte.

El gerente de incidente de la OPS, Sylvain Aldighieri, afirmó que, a pesar de que Nicaragua todavía no reporta la presencia de variantes del coronavirus SARS-Cov-2, como el resto de los países vecinos, el organismo "ha enviado los insumos reactivos necesarios para el tamizaje y la detección de variantes de preocupación".

"Gracias a los esfuerzos de países como Guatemala, Honduras, El Salvador, Belice, Costa Rica y la inmensa colaboración de Instituto Gorgans en Panamá, que es uno de los laboratorios de referencia de la red regional genómica, ha sido posible demostrar la circulación de variantes de preocupación Alfa, Gama y Delta, en AC, la con circulación con otra variantes de interés, como Lamda y Mu", sostuvo Aldighieri.

Nicaragua se ha caracterizado por no establecer restricciones para detener la propagación de la pandemia, con el argumento de no afectar la economía.