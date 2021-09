México.- Más Madrid sale en defensa del Papa y afea las críticas que le hizo Ayuso

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García, ha afeado este miércoles a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, sus críticas al Papa Francisco por la petición de perdón a México por los pecados de la Iglesia Católica y ha subrayado que la jefa del Ejecutivo madrileño es "la peor embajadora" de la región.



En declaraciones a los medios tras la reunión mantenida con el delegado territorial de la ONCE, Luis Natalio Royo, y la presidenta del Consejo Territorial, Mª Teresa Rodríguez, la portavoz de Más Madrid ha cargado contra "el último arrebato de Ayuso", que ayer calificó de "sorprendente" que el Papa pida perdón a México por los "pecados" de la Iglesia durante la evangelización durante la conquista de América.



Durante su visita a Washington, la presidenta madrileña se refirió así a la carta que el Papa Francisco ha enviado al clero mexicano en la que les insta a reconocer los "pecados personales y sociales" que la Iglesia cometió durante este período. "A mí me sorprende que un católico que habla español hable así a su vez de un legado como el nuestro, que fue llevar precisamente el español, y a través de las misiones, el catolicismo y, por tanto, la civilización y la libertad al continente americano", dijo.



Tras estas declaraciones, Mónica García ha censurado la "escalada de confrontación y conflictividad permanente" que muestra la presidenta regional y que no representa al resto de madrileños, "que no van por ahí insultando al resto" y que le sitúan como "la peor embajadora que puede tener la Comunidad de Madrid".



"Ya la hemos visto en todo este tiempo insultar al presidente del Gobierno --Pedro Sánchez--, poner en un brete al Rey y lo que no nos imaginábamos es que iba a poner en el punto de mira también al Papa", ha ironizado.



En este sentido, ha recalcado que no es "la mejor manera" de representar a los madrileños "ni de hacer lo que ha ido en realidad a hacer" en Estados Unidos, que es hacer de la Comunidad de Madrid "un lugar atractivo para invertir".



En esta línea, entre los motivos que le llevan a definir a la presidenta como la "peor embajadora" que puede tener la región ha citado acudir a Estados Unidos "a intentar seguir vendiendo el patrimonio de los madrileños a fondos buitre" o duplicar la deuda de la sanidad privada.



Así, ha reclamado a la presidenta, que se reunió en su visita a Estados Unidos con varios fondos de inversión, que en lugar de apostar por esos fondos buitre busque atraer "fondos verdes, que es lo que ahora mismo están demandando todos".



En cualquier caso, ha defendido que el Papa se limitó a pedir perdón por los "excesos" cometidos en esa época, por lo que no habría que "rebatir" sus palabras, y ha recomendado a la presidenta regional que lea la encíclica 2020 de Francisco, "que tiene cosas interesantes sobre las mujeres o sobre los menores inmigrantes no acompañados".



"No nos parece bien que Ayuso vaya insultando no solo cuando está en la comunidad al resto de comunidades sino al resto de pueblos", ha añadido sobre las declaraciones de la presidenta en las que habló del "indigenismo" como el nuevo comunismo.



"La peor embajadora de la Comunidad de Madrid es la señora Ayuso, que está haciendo mucho daño a lo que es una riqueza, una apertura y un talento que tenemos los madrileños que no se corresponde con lo que vende por ahí que es la Comunidad de Madrid", ha zanjado.