Los campos de entrenamiento comenzaron con nuevo campeón y mucha juventud

Giannis Antetokounmpo de los Milwaukee Bucks, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/JASON SZENES

Houston (EE.UU.), 28 sep (EFE).- La hora de la apertura de los campos de entrenamiento llegó para los 30 equipos de la NBA y en los mismos esperan trabajar con las plantillas que durante el descanso veraniego formaron de cara a la nueva temporada 2021-22, la 75 en la historia de la competición.

A medida que transcurran los trabajos se irán dando novedades de todo tipo, pero en principio ya hay al menos, seis aspectos que resaltar y seguir.

La primera es centrarse en un nuevo campeón de liga como son los Milwaukee Bucks, que utilizaron a ocho jugadores en el decisivo sexto partido de las Finales de la NBA que ganaron frente a los Phoenix Suns, y mantienen a siete de ellos.

La excepción es el veterano ala-pívot P.J. Tucker, ahora parte del Miami Heat.

Los Bucks también tienen siete de sus ocho mejores anotadores, en términos de puntos totales, de hace un año; la excepción en ese caso del escolta Bryn Forbes, quien regresó a San Antonio con los Spurs.

Además, el ala-pívot griego Giannis Antetokounmpo, de 27 años, jugó el partido de su vida al asegurar su primer título como profesional, con una aportación majestuosa de un doble-doble de 50 puntos y 14 rebotes.

Lo que significa que Antetokounmpo tiene todavía por delante los mejores días para ofrecer al equipo de Milwaukee.

Mientras que de nuevo, la ciudad de San Diego no tienen técnicamente a ninguna franquicia de la NBA desde 1984, pero esta semana contaran con la presencia de tres franquicias que la han elegido como sede de su campo de entrenamientos.

Se trata de los equipos de Los Angeles Clippers, Denver Nuggets y Brooklyn Nets que, al menos por una semana, convertirán a San Diego en su sede.

Todos están entrenando por separado, usando tres instalaciones diferentes. Los Nets jugarán en Los Ángeles contra los Lakers el domingo antes de regresar a casa, mientras que los Nuggets y los Clippers jugarán en Los Ángeles el lunes.

El equipo de moda, en cuanto a juventud se refiere, son los Houston Rockets, que se han decidido por completo por el nuevo talento.

Si así lo desean, los Rockets podrían hacer algo muy raro en la pretemporada, comenzar con una alineación titular de cinco adolescentes y todos novatos como serían el base Josh Christopher, el escolta Jalen Green, el aleroy Daishen Nix, el ala-pívot español Usman Garuba y el pívot turco Alperen Sengun.

Hay no menos de 21 adolescentes en las listas de la NBA cuando comenzaron este martes los campos de entrenamiento, incluidos cinco Rockets y un trío de jóvenes de 18 años como son el congoleño Jonathan Kuminga de Golden State, el australiano Josh Giddey de Oklahoma City y el canadiense Joshua Primo de San Antonio.

De ellos, Kuminga y Giddey cumplirán 19 años antes de que comience la temporada regular. Primo no cumplirá 19 años hasta el 24 de diciembre. Tendrá 18 años y 300 días cuando los Spurs inicien su temporada el 20 de octubre contra Orlando Magic.

Eso significa que está en línea para convertirse en el jugador más joven en un partido de la NBA en más de 15 años.

El expívot australiano Andrew Bynum tenía 18 años y 191 días cuando apareció en un partido de playoffs con los Lakers contra los Suns, el 6 de mayo de 2006.

También ha habido cuatro jugadores de 18 años que debutaron en la NBA desde Bynum como fueron el pívot croata Dragan Bender, el ala-pívot francés Sekou Doumbouya, el estadounidense Devin Booker y Giannis Antetokounmpo.

Pero técnicamente, si Primo debuta antes del 17 de noviembre, será más joven que cualquiera de ellos para sus partidos de temporada regular de la NBA en cuestión de días.

La normalidad de alguna manera volvió a la NBA después que apenas hace un año, en octubre del 2020 se estaban jugando las Finales de la NBA entre los Lakers y los Heat, en la burbuja de Orlando, con triunfo para el equipo angelino.

Aunque los protocolos Covid-19 siguen siendo estrictos dentro de la NBA, la vuelta de los aficionados a los campos, como ha sucedido en el resto de los deportes profesionales en Estados Unidos, le han devuelto de alguna manera la "normalidad" a la competición.