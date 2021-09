LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 3 PM

El mundo hoy: Informaciones principales de The Associated Press

Miércoles 29 de septiembre de 2021

LO ÚLTIMO

Eslovenia desbarata protesta de miles de personas contra los pases COVID

Plan social de Joe Biden es “demasiado grande para describirlo”

Fiscal: Expolicía de Londres secuestró y mató a una mujer

Chile anuncia nuevas medidas para inmigrantes

Soldados conducirán camiones cisterna en Gran Bretaña

Bielorrusia bloquea sitio noticioso tras presunto tiroteo

Pese a postura derechista, empresas Koch marcan distancia en tema de raza

EEUU: Vacunados más preocupados por COVID que los no vacunados

PRIMERA PLANA

REP-INM EEUU-CUBA

NUEVA YORK - La desesperación de cuatro familias cubanas que ganaron la lotería estadounidense de visas aumenta cada día: el jueves termina el plazo para obtenerlas, pero no logran una entrevista en la embajada estadounidense de Guyana. Los 12 cubanos, que llevan un mes esperando en ese país, son un ejemplo de la odisea que viven cientos de cubanos cuyos sueños de llegar a Estados Unidos han quedado paralizados debido a la tensión política entre La Habana y Washington y la pandemia de COVID-19. Por Claudia Torrens y Gisela Salomon. 1.100 palabras. AP Foto. ENVIADO.

REP-INM BIDEN INMIGRACION DILEMA

WASHINGTON - En el tema migratorio, el presidente estadounidense Joe Biden se encuentra ante un dilema difícil: los liberales lo acusan de ser demasiado duro y de deportar cruelmente a personas inocentes y los conservadores lo acusan de demasiado complaciente y permitir la entrada irrestricta de extranjeros al país. Por Ben Fox y Will Weissert. 1.000 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-GEN ESPAÑA-VOLCÁN

LOS LLANOS DE ARIDANE, Islas Canarias - El río de lava de color rojo brillante con origen en un volcán en erupción en la isla española de La Palma llega finalmente al océano Atlántico, causando enormes columnas de vapor y gases tóxicos que llevaron a las autoridades a pedir a los residentes fuera de la zona de evacuación que eviten estar al aire libre. Por Daniel Roca y Joseph Wilson. 610 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-GEN CORONAVIRUS-ESLOVENIA

LIUBLIANA - Eslovenia suspende la aplicación de la vacuna de Johnson & Johnson contra el COVID-19 mientras investiga la muerte de una mujer de 20 años y miles de personas protestan contra la vacunación en la pequeña nación de la Unión Europea. La suspensión estará vigente hasta que los expertos analicen si existe un vínculo entre la muerte de la mujer por un derrame cerebral y la vacuna que recibió dos semanas antes. Por Darko Bandic. 400 palabras. AP Foto. ACTUALIZADO.

Con:

-ALEMANIA-RUSIA-YOUTUBE: YouTube cierra canales alemanes de televisora rusa por supuesta desinformación sobre pandemia.

-CORONAVIRUS-OMS: ONU reporta un descenso global del 10% en contagios.

-CORONAVIRUS-SUDÁFRICA CORRUPCIÓN: Denuncian corrupción en Ministerio de Salud de Sudáfrica.

-CORONAVIRUS-CHINA GATOS: China: sacrifican a tres gatos enfermos de COVID-19.

DEP-BOX PACQUIAO-RETIRO

MANILA - Manny Pacquiao anuncia su retiro del boxeo. El campeón mundial en ocho divisiones y senador de Filipinas tiene la vista puesta en una batalla política mayor. Se ha postulado a la presidencia del país en las elecciones de mayo de 2022. Por Kiko Rosario. 575 palabras. AP Foto. ENVIADO.

SOLAMENTE EN AP

REP-INM MEDITERRÁNEO-RESCATE EN EL MAR

A BORDO DEL GEO BARENTS - Seis hombres que habían zarpado de Libia y temieron por su vida cuando su bote empezó a hacer aguas comparten la historia de su rescate con un equipo de The Associated Press. El peligroso viaje, dicen, era preferible a la vida que dejaron atrás. Por Samy Magdy. 1.290 palabras. AP Foto. ENVIADO.

REP-GEN ENTREVISTA AP-POLICIA DEL CAPITOLIO

WASHINGTON - En una entrevista con AP el nuevo jefe de la Policía del Capitolio revela que a pesar de las medidas de seguridad implementadas tras el asalto del 6 de enero, las amenazas contra el recinto legislativo han aumentado. Por Michael Balsamo y Colleen Long. 1.000 palabras. AP Foto.

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

AMS-GEN CHILE-INMIGRACIÓN

SANTIAGO - Tras el escándalo desatado por un grupo de chilenos que quemó pertenencias de inmigrantes que habían ingresado al país por pasos no habilitados, el gobierno anuncia el reforzamiento de las medidas de control fronterizo y la instalación de carpas para la estadía temporal de niños y sus familias. Por Eva Vergara. 571 palabras. ENVIADO.

AMN-GEN MÉXICO-PERIODISTA ASESINADO

CIUDAD DE MÉXICO - Un periodista muere de un disparo en la cabeza tras ser atacado por dos hombres armados en el estado central de Morelos, en México. 253 palabras. ENVIADO.

ESTADOS UNIDOS

AMN-ECO BIDEN-PRESUPUESTO

WASHINGTON — El plan del presidente Joe Biden de una gran ampliación de los programas sociales es “demasiado grande” para fracasar, según sus partidarios. Pero podría ser demasiado grande también para describir. Es una de las dificultades que enfrenta la Casa Blanca para convencer a la opinión de las bondades de una amplia gama de iniciativas empaquetadas bajo la consiga imprecisa de “Reconstruir Mejor”. Por Jonathan Lemire, Zeke Miller y Ricardo Alonso-Zaldivar. 350 palabras. AP Foto. ENVIADO.

REP-GEN EEUU-RACISMO EN LAS ESCUELAS

DES MOINES, Iowa — A pesar de sus posturas derechistas, el conglomerado empresarial Koch no se ha sumado a otras agrupaciones de esa tendencia que buscan evitar que las escuelas enseñen la llamada teoría crítica del racismo. Por Thomas Beaumont. 1.000 palabras. AP foto. ENVIADO

REP-GEN CORONAVIRUS EEUU VACUNAS

NUEVA YORK — Los adultos de edad avanzada vacunados en Estados Unidos están más preocupados por el COVID-19 que los no vacunados, y tienden a tomar más medidas de precaución, revela una encuesta. Por Matt Sedensky. 1.000 palabras. AP foto. ENVIADO

AMN-GEN EEUU-ESPECIES EXTINTAS

BILLINGS, Montana - Estados Unidos declara extinto al llamativo pájaro carpintero real y a otras 22 aves, peces y otras especies. Los motivos varían: demasiado desarrollo, contaminación de aguas, deforestación, especies invasoras, aves cazadas por sus plumas y animales capturados por coleccionistas. En todos los casos, la causa fue el ser humano. Por Matthew Brown. 631 palabras. AP Foto. ENVIADO.

MUNDO

EUR-GEN GBRETAÑA-MUJER ASESINADA

LONDRES — Un policía en Londres esposó a una mujer con el pretexto de que estaba violando las reglas de encierro del COVID-19, antes de secuestrarla y asesinarla, acusa un fiscal. Por Sylvia Hui. 375 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-ECO GRAN BRETAÑA-DESABASTECIMIENTO COMBUSTIBLE

LONDRES — La flotilla de camiones cisterna de reserva del gobierno británico es desplegada para ayudar a llevar gasolina a estaciones vacías en Reino Unido y choferes militares comenzarán a operar camiones cisterna en los próximos días para aliviar la crisis de desabastecimiento en el país. Por Sylvia Hui. 390 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-GEN BIELORRUSIA

KIEV — Las autoridades bielorrusas congelan el acceso a otro sitio noticioso, la más reciente de una serie de medidas que limitan a los medios de comunicación independientes en el país después de que éste se viera sacudido por una ola de protestas masivas contra el gobierno. Por Yuras Karmanau. 350 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AFR-ONU JEFE HUMANITARIO-ENTREVISTA AP

NACIONES UNIDAS - La crisis en Etiopía es “una mancha en nuestra conciencia”, afirma el responsable de ayuda humanitaria de Naciones Unidas, mientras niños y adultos mueren de hambre en la región de Tigray, sujeta a lo que la ONU describe como un bloqueo del gobierno sobre la comida, los suministros médicos y el combustible. Por Cara Anna y Edith M. Lederer. 840 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-CIE CAMBIO CLIMÁTICO-CUMBRE JUVENIL

MILÁN - El papa Francisco elogia a los jóvenes activistas ambientales por desafiar a los líderes mundiales a cumplir sus promesas de reducir las emisiones que causan el calentamiento global e insiste en que los líderes políticos tomen decisiones sabias para promover “una cultura de compartir responsable”. La cumbre Youth4Climate enviará recomendaciones a la cumbre climática de la ONU que comienza el 31 de octubre. 310 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-POL ALEMANIA-ELECCIONES

BERLÍN - Los dos partidos que se espera que determinen quién será el próximo canciller de Alemania inician con buen pie un diálogo para salvar sus diferencias. 318 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ASI-GEN JAPÓN-GOBIERNO

TOKIO - El exministro de Exteriores de Japón Fumio Kishida gana las elecciones para liderar el partido gobernante y se convertirá en el nuevo primer ministro del país. Por Mari Yamaguchi. 625 palabras. AP Foto. ENVIADO.

MOR-GEN LÍBANO

BEIRUT - Centenares de personas, incluyendo familiares de las víctimas de la explosión en el puerto de Beirut el año pasado, se congregan en las afueras de la corte de justicia en la capital libanesa para expresar su respaldo al juez que investiga el desastre luego que éste se vio forzado a suspender su trabajo. Un exministro acusado en el caso solicitó que el magistrado fuera recusado. Por Fadi Tawil. 350 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AFR-POL TÚNEZ-PRIMERA MINISTRA

TÚNEZ, Túnez - El presidente de Túnez nombra a la primera mujer primera ministra del país y le encarga dirigir un gobierno de transición después de que su predecesor fuera despedido y suspendido el Parlamento. Por Bouazza Ben Bouazza. 360 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEPORTES

DEP-FUT CAMPEONES-RESUMEN

SIN PROCEDENCIA - El campeón vigente Chelsea visita a la Juventus en el partido más destacada en la jornada de la Liga de Campeones. Además, el alicaído Barcelona visita al Benfica y el Manchester United recibe al Villarreal. 600 palabras. AP Foto. Editores: partidos comienzan a las 1645 GMT.

ESPECTÁCULOS Y CULTURA

ESP-CEL BRITNEY SPEARS

LOS ÁNGELES - Una jueza de la Corte Superior de Los Ángeles tendrá que tomar decisiones difíciles en una audiencia sobre la tutela que controla la vida y dinero de Britney Spears. La jueza Brenda Penny escuchará argumentos sobre si el padre de Spears debería ser retirado como tutor de su hija o si se debería poner fin por completo a la tutela. Por Andrew Dalton. 624 palabras. AP Foto. ENVIADO. Editores: se actualizará.

ESP-CIN SOPRANOS-PRECUELA

NUEVA YORK - Puede que David Chase haya revolucionado la televisión, pero lo que siempre ha querido hacer, en realidad, es cine. En “The Many Saints of Newark” (“Los santos de la mafia”), Chase y su equipo regresan al mundo de “The Sopranos” (“Los Soprano”) en una precuela que puede satisfacer y sorprender a sus fanáticos. Chase, Michael Gandolfini y otros discuten por qué esta historia no terminó con el fin de la serie. Por Jake Coyle. 1.000 palabras. AP Foto.

Con: RESEÑA-THE MANY SAINTS OF NEWARK.

