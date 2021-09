Las últimas 5 fotos de 𝑪𝒂𝒓𝒐𝒍𝒊𝒏𝒂 𝐂𝐫𝐮𝐳 𝗢𝘀𝗼𝗿𝗶𝗼 que arrasan en su cuenta de Instagram

𝑪𝒂𝒓𝒐𝒍𝒊𝒏𝒂 𝐂𝐫𝐮𝐳 𝗢𝘀𝗼𝗿𝗶𝗼 (@carolinacruzosorio) publicó en las últimas horas varios posts en su cuenta de Instagram que causaron un gran éxito entre sus fans. Los 5 posteos de historias y fotografías, lograron más de 88.551 de interacciones entre sus aficionados.

• Cuando las palabras y los sentimientos no alcanzan para AGRADECER 😍🙏🏽





• Aprendí a vivir en GRATITUD INFINITA, aprendí a sacarle el mejor provecho a a los días al lado de mis dos amores, aprendí a entender que los tiempos perfectos son los de DIOS y su infinita misericordia 😍🙏🏽 aprendí que a este mundo venimos a servir, poder ayudar a los que tanto necesitan y utilizar las redes sociales y la visibilidad que tenemos para construir y jamas para destruir o juzgar #SalvadorDeSueñosRegaloDeDIOS 🙏🏽 #CaroCruzLookDelDía @lyrata_clothing @diaadiacaracoltv @caracoltv





• Cuando empezamos en este mundo del entretenimiento, el pensamiento de muchos es conseguir un buen manager que te mueve, que te de a conocer y que te consiga mucho trabajo. Después de muchos años entiendes que lo que más necesitas a tu lado, es una persona que te apoye, que más que tú manager sea tu amiga, tu confidente, que te ayude a materializar tus sueños y que SIENTA como tú, que la plata no mueva su corazón, pero si la pasión y la honestidad. Tu eres todo eso y más @tatianazuluagal GRACIAS por enseñarme a ser cada día más humana y real, gracias Por dejarme ver mis errores y por ser mi hombro para llorar y apoyarme cuando más lo he necesitado. Subí esta foto, porque muchos pensarán que tú labor es conseguir campañas y mucho trabajo, pero tú labor Es igual a la mía y a la de todas las mamás del mundo, ser feliz y disfrutar se Esa familia única que tienes, me siento muy orgullosa de ti y de todo lo que has logrado, te aplaudo y te celebro todos loa días. GRACIAS 💜 hoy estás donde tenías que estar!! @tatianazuluagal #TZL 🙏🏽





• #CaroCruzLookDelDía Jean @indumentariabyanamarialopez Body @portalalalma @diaadiacaracoltv🤍





#LosDescoordinadosDíaADía Jajajajaja esto cada vez se pone…peorrrrrrr jajajaja eres el mejor @sanebrioo gracias a @pipebueno y a @luisafernandaw ya casi los alcanzamos @caritosotooficial @apuntesdecata @juandiegovanegasl @carloscalero29 🤣🤣 @diaadiacaracoltv

Carolina Cruz Osorio (Tuluá, Valle del Cauca, Colombia, el 12 de junio de 1979) es una modelo, empresaria, periodista y presentadora colombiana.

En 1999, Carolina participó en Señorita Colombia, representando al Valle del Cauca donde ocupó el segundo lugar, siendo ganadora del título de Señorita Colombia Internacional o Virreina Nacional.

Después del concurso, continuó con trabajos de modelaje y reportería en El Noticiero del Espectáculo, para la programadora de Jorge Barón Televisión. En el 2000, se vinculó al Canal RCN, como conductora del show Comandos. Tras cinco años y luego de su participación en el reality show "Bailando por un sueño", el cual ganó, decidió no regresar a la presentación del magazín.

Posteriormente, creó su propia empresa, "Carolina Cruz Empresa Unipersonal" y "Carolina Cruz Joyerías y Accesorios". En 2007, presentó la tercera temporada del reality Cambio extremo. En agosto de 2018 se integró como presentadora al programa matutino Día a día de Caracol Televisión.