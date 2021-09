Las 5 fotos imperdibles de Brenda Zambrano ⚡️ que están revolucionando Instagram

Brenda Zambrano ⚡️ (@brendazambranoc) revolucionó a sus fans de Instagram. Los 5 posteos de historias y fotografías, sumaron más de 241.118 de interacciones entre sus más fieles seguidores.

Para los que dicen que no nos queremos 🤣🥰 @dianazambranoc a pesar de sus loqueras la amo y siempre estaré ahí para cuidarte ❤️





Me zarandea, me pone pa arriba Entero hasta abajo, me da una barrida Me prende el tabaco, te pones sativa Tú no eres cristiana, tu eres brujería 🎶🎵🎶





Boston 😍





Brenda Alicia Zambrano nació el 13 de junio de 1993 en Hidalgo, Tamaulipas. Comenzó a ser conocida en el mundo del espectáculo cuando se hizo famosa en Instagram.

Antes de haber participado en el show de telerrealidad Acapulco Shore, Zambrano fue parte de un reality show de provincia, pero no tuvo trascendencia. Brenda alcanzó la fama cuando participó en la segunda temporada del reality show Acapulco Shore en 2015 y posteriormente en la quinta y sexta temporada, aunque tuvo apariciones esporádicas a lo largo de la serie.

Zambrano también comenzó una carrera como youtuber y participó en el reality show de Televisa, Guerreros 2020.