La evolución de Darwin se confirma en 'Champions'

EFE/EPA/MANUEL DE ALMEIDA

Carlos García

Lisboa, 29 sep (EFE).- Forjado en el Peñarol y máximo goleador de con el Almería en la temporada 2019-2020, Darwin Núñez llegó hace un año a Lisboa como el fichaje más caro de la historia del Benfica. Hoy se ha hecho grande ante el Barcelona y pide paso entre los grandes clubes europeos.

A sus 22 años, el delantero de Artigas ha mostrado sus enormes cualidades como un delantero centro con velocidad, que se desmarca con potencia, va bien de cabeza y sabe caer en banda para desbordar o asociarse.

La pasada campaña no fue fácil, ya que el Benfica no hizo un buen papel en Liga de Campeones y en el campeonato local no tuvo continuidad en un conjunto encarnado que acabó tercero.

Tras el parón liguero, Darwin fue operado de una lesión que arrastraba desde hace meses en la rodilla y se perdió los dos primeros compromisos ligueros de esta temporada.

Sin embargo, llegó renovado en este mes de septiembre y ya lleva cuatro goles con dos dobletes en la Liga lusa.

Hoy, su tercer doblete en lo que va de temporada, con el aliciente de haberlo conseguido en la Liga de Campeones.

En este 29 de septiembre, Darwin se ha doctorado y se coloca en primera línea de salida para los grandes clubes europeos.

Justo hace ahora un año, tras sus buenas actuaciones con el Benfica, que pagó al Almería 24 millones, Jorge Jesús se deshacía en elogios hacia el 9 uruguayo

"Fue el jugador más caro de la historia del Benfica pero también podría ser el jugador más caro en dejar el Benfica. Este chico será el mejor del mundo y, lamentablemente para mí, lo perderé en poco tiempo". auguró el técnico de "las águilas" Jorge Jesús.

En el día de hoy, Darwin Núñez ha sido un constante dolor de cabeza para toda la defensa, tanto si caía por la izquierda como si lo hacía por la derecha, ya que, además, sabe jugar de espaldas para dar esa pausa necesaria

Tiene una cláusula de 150 millones de euros y contrato con el conjunto portugués hasta 2025.

Es joven y tiene mucho gol. El 9 uruguayo tiene todo el potencial necesario para protagonizar una de esas transferencias millonarias del mundo del fútbol.