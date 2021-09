Irak.- El ayatolá Alí al Sistani llama a votar en las elecciones iraquíes de octubre para lograr un "cambio real"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El ayatolá Alí al Sistani, máximo líder religioso de la minoría chíi iraquí, ha llamado este miércoles a votar en las elecciones legislativas, convocadas para el próximo 10 de octubre, ya que es la mejor manera de lograr un "cambio real", mientras que ha insistido en que "no apoya en absoluto a ningún candidato ni lista electoral".



En un comunicado emitido este miércoles, Al Sistani ha animado "a todos a participar de forma consciente y responsable en las próximas elecciones" que, sin embargo, no dejan de tener "algunas deficiencias", aunque "siguen siendo la forma más segura de llevar el país hacia un futuro mejor", que evite "el riesgo de caer en el abismo del caos y la obstrucción política".



El ayatolá ha precisado que los votantes deben "ser conscientes del valor de sus votos y de su importante papel en la configuración del futuro del país", y por tanto deben aprovechar "esta importante oportunidad de lograr un cambio real en la Administración", que incluye "sacar a los corruptos e incompetentes".



De lo contrario, ha alertado Al Sistani, "se repetirán las fallas de los parlamentos anteriores y de los gobiernos que emanan de ellos", recoge la cadena de televisión kurda Rudaw.



Al Sistani ha precisado que no apoya a ningún partido o candidato concreto, sino que ha pedido a los electores votar al que sea "más honesto, que esté interesado en la soberanía, la seguridad y la prosperidad de Irak".



El primer ministro de Irak, Mostafá al Kazemi, anunció el pasado julio de 2020 la convocatoria de elecciones parlamentarias anticipadas el 6 de junio de 2021, en medio de la grave crisis económica y política que atraviesa desde hace meses. Finalmente, y atendiendo a una petición de la comisión electoral, se aplazaron al 10 de octubre.



Irak se encuentra sumido en una grave crisis política y social a raíz de las protestas iniciadas en 2019 y que derivaron a finales de noviembre en la dimisión de quien por aquel entonces era primer ministro, Adel Abdul Mahdi. Tras el rechazo a varios nominados, Al Kazemi logró finalmente en mayo la aprobación del Parlamento.