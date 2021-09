Instituto Electoral mexicano dictaminó pérdida de registro de tres partidos

Fotografía de archivo del presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, mientras participa en un acto protocolario, en Ciudad de México (México). EFE/José Méndez

México, 29 sep (EFE).- El Instituto Nacional Electoral (INE) de México dictaminó este miércoles la pérdida de registro de los partidos políticos Encuentro Solidario, Fuerza Por México y Redes Sociales Progresistas por no haber logrado el mínimo de votos en las elecciones intermedias del pasado 6 de junio.

"Las y los ciudadanos son quienes, en el ejercicio de sus derechos políticos, deciden qué partidos políticos permanecen en el sistema de partidos o salen del mismo", detalló el organismo en un comunicado, en el que a su vez indicaron que ninguno de los partidos obtuvo "por lo menos el 3 %" de los votos.

Esto sucede después de que se notificase a los partidos políticos la declaratoria de pérdida de registro y se cumpliese el plazo de 72 horas para que manifestarán lo que considerasen conveniente.

En sesión ordinaria, el presidente del INE, Lorenzo Córdova, insistió en dejar en claro "que no es el INE el que decide la creación de nuevos partidos políticos".

Subrayó también que el sistema de partidos en México es "abierto, dinámico, plural y está a punto de redefinirse como ha ocurrido cada tres años en términos de la permanencia de los partidos políticos o, como ocurre cada seis años, en términos de nuevas opciones políticas que se presentan y que adquieren legitimidad jurídica"

La encargada del despacho de la dirección ejecutiva de prerrogativas y partidos políticos, Claudia Urbina, detalló que a partir del jueves los partidos Encuentro Solidario, Fuerza Por México y Redes Sociales Progresistas, pierden "todos los derechos y prerrogativas" que establecen los diferentes textos legislativos y la Constitución.

La única excepción son las prerrogativas públicas correspondientes al resto del ejercicio fiscal 2021, que deberán ser entregadas por este Instituto a la persona interventora respectiva.

Urbina agregó que el pasado 30 de agosto se emitió la declaratoria de pérdida de registro y se les dio vista a los tres partidos para atender a su derecho de audiencia y alegación.

Los tres partidos presentaron argumentos, como por ejemplo las circunstancias extraordinarias durante el proceso de constitución de partidos debido a la pandemia de covid-19 o una resolución tardía por parte del Instituto.

También otros argumentos particulares como la intervención de agentes externos en las elecciones, violencia política o extralimitación de las funciones del INE.

"Una vez analizados los argumentos comunes y particulares se concluyó que los partidos políticos Encuentro Solidario, Fuerza Por México y Redes Sociales Progresistas, no ofrecieron pruebas relativas a combatir la verificación que esta autoridad realizó del porcentaje que obtuvieron en la elección del 6 de junio de 2021, respecto de la votación válida emitida", puntualizó Urbina.

Ninguno de los partido comunicó, hasta el momento, su reacción ante su pérdida de registro.