Honduras condecora con la Orden Francisco Morazán al representante del BID

Fotografía de archivo en la que se registró al representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Honduras, Eduardo Almeida, en Tegucigalpa (Honduras). EFE/Gustavo Amador

Tegucigalpa, 28 sep (EFE).- El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, condecoró este martes con la Orden "Francisco Morazán" en el grado de "Gran Cruz Placa de Plata" al representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Tegucigalpa, Eduardo Almeida, quien está concluyendo su misión en el país.

La ceremonia, encabezada por Hernández, se celebró en la sede de la Casa Presidencial bajo medidas de bioseguridad por la pandemia de la covid-19.

"Tenemos aquí el privilegio de tener a un ser humano excepcional, don Eduardo (Almeida), donde el entusiasmo lo caracteriza. Una persona de compromiso, con ética y que en la época de la posverdad dice la verdad y no se acomoda", enfatizó el gobernante.

Hernández exaltó el trabajo del representante del BID y dijo que "nos duele mucho su partida. Sabemos que tenemos un hondureño más en usted. Y tendremos a un embajador de Honduras en usted".

Durante los tres de misión en Honduras, Almeida, de nacionalidad brasileña, "nos ha hecho mucho más fácil el trabajo que hemos hecho en el Gobierno" y "le deseamos todo lo mejor en su tierra (y) a dónde vaya", añadió.

El gobernante hondureño recordó una frase que le dijo Almeida durante una reunión que mantuvo con él que "cuando llegué al país hace tres años recibí algunos mensajes muy injustos de parte de ciertos sectores con respecto país. Decían que aquí todo era muy difícil y hablaban de inseguridad y de corrupción".

Agregó que Almeida también le mencionó que ha platicado con "muchos hondureños y todos me han demostrado que son absolutamente buenos. Nadie me cobró más de lo que consumí y eso para mí es un gran ejemplo de honestidad".

Almeida ha reconocido "los avances" macroeconómicos y de seguridad en Honduras, y ha desarrollado una "agenda en común" con el presidente Hernández en proyectos de infraestructura, salud, educación y agricultura, según la Presidencia.

"Tenemos una macroeconomía robusta y un país que avanza", subrayó Hernández, quien señaló que el país centroamericano celebrará el próximo 28 de noviembre elecciones generales, en la que será elegido su sucesor.

El gobernante hondureño deseo un "buen viaje" al representante del BID y señaló además que "lo llevamos en el corazón".