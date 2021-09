Gardner necesita frenar a Fernández; Acosta a Foggia

El piloto australiano Remy Gardner, en una imagen de archivo. EFE/Julio Muñoz

Madrid, 29 sep (EFE).- El australiano Remy Gardner (Kalex) necesita frenar a su compañero de equipo y máximo rival por el título mundial de Moto2, el español Raúl Fernández, como el también español Pedro Acosta (KTM) tiene que hacer lo propio con el italiano Dennis Foggia (Honda) en la pelea por el campeonato de Moto3, en la decimoquinta cita del mundial de motociclismo, el Gran Premio de Las Américas, que se disputará este fin de semana en el circuito COTA (Circuit of The Americas). Raúl Fernández ha encadenado dos victorias consecutivas en las últimas carreras del campeonato, lo que le ha permitido recortar diez puntos respecto a su rival, que en ambas ocasiones acabó tras él, pero el australiano necesita doblegar a su compañero de equipo en el circuito estadounidense para consolidar una ventaja que le permita conseguir su primer título mundial antes de subir a MotoGP, como a su compañero, la próxima temporada de la mano de KTM. Tanto Gardner como Fernández pudieron cumplir su sueño de probar las motos KTM RC 16 de MotoGP durante los test de Misano Adriático, y seguro que ambos llegan al circuito de Austin con ganas de conseguir un buen resultado para cerrar la temporada 2021 de la mejor manera posible. Para ambos el objetivo es ser campeones del mundo. Tras ellos, el único que aún cuenta con una opción mínima de pelear por el título, es el italiano Marco Bezzecchi (Kalex), que en 2022 subirá a MotoGP seguramente de la mano del equipo de Valentino Rossi, pero no está demostrando su misma regularidad, si bien seguro que su intención es la de ganar el máximo número de carreras antes del final de la temporada. Eso puede convertirse en una complicación para los intereses de Gardner y Fernández, que también tendrán que contar con el británico Sam Lowes (Kalex), los españoles Arón Canet (Boscoscuro) y Augusto Fernández (Kalex) o el italiano Fabio di Giannantonio (Kalex), cuyo objetivo para los cuatro grandes premios que restan por disputarse va a ser el mismo: ganar carreras. Y no serán los únicos en la pelea por el podio en lo que resta de temporada, pues a ellos habría que sumar al japonés Ai Ogura (Kalex), los españoles Jorge Navarro (Boscoscuro) y Albert Arenas (Boscoscuro), el estadounidense Joe Roberts (Kalex) o los italianos Celestino Vietti (Kalex) y Tony Arbolino (Kalex). Una situación parecida se vive en Moto3, en donde el líder Pedro Acosta acumula una racha no excesivamente positiva desde su última victoria en Estiria y aunque todavía tiene 42 puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor, el italiano Dennis Foggia, este va a llegar a Austin con la moral por las nubes después de sus cuatro podios consecutivos, los dos últimos con sendas victorias en Motorland y Misano Adriático. Aunque Acosta sigue siendo el piloto de Moto3 que más victorias acumula en lo que va de temporada, poco a poco se ha ido acercando Foggia, quien incluso se ha puesto al nivel del español Sergio García Dols (Gasgas), que es tercero en la clasificación de la categoría pero igualado a puntos con el italiano. Tanto el italiano Romano Fenati (Husqvarna), como el español Jaume Masiá (KTM), a día de hoy cuentan con escasas opciones matemáticas de pelear por el título, como también el italiano Niccolo Antonelli (KTM) y el surafricano Darryn Binder (Honda). En cualquier caso todo parece indicar que será una pelea hasta el final entre Acosta, Foggia y García Dols, pero qué duda cabe que todo aquél rival que se inmiscuya en esa lucha puede perjudicar a unos y beneficiar a otros al restarle puntos al adversario y, en ese cometido, no serán los únicos puesto que a lo largo de la temporada han demostrado tener capacidad de aspirar al podio y la victoria, además de Fenati, Masiá, Antonelli o Binder, los japoneses Ayumu Sasaki (KTM) y Kaito Toba (KTM), el turco Denis Öncü (KTM) o el británico JohnMcPhee (Honda). Juan Antonio Lladós