Fútbol/Liga Europa.- (Previa) Monaco y Ferencvaros, siguientes pruebas europeas para Real Sociedad y Betis

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



La Real Sociedad y el Betis intentarán afianzar sus opciones de clasificación para los dieciseisavos de final de la Liga Europa 2021-2022 con sendas victorias este jueves ante el Monaco y el Ferencvaros húngaro respectivamente.



Los dos representantes de LaLiga Santander en la segunda competición continental afrontarán esta segunda jornada con el ánimo de trasladar sus buenos momentos a Europa ante dos rivales que, como los de sus estrenos, no pudieron acceder a la Liga de Campeones.



En esta ocasión, será el conjunto 'txuri-urdin' el primero en jugar y además con un duelo muy importante para sus aspiraciones ya que recibe al Monaco en el Reale Arena (18.45 horas) después de empatar (2-2) ante el PSV neerlandés.



Los de Imanol Alguacil necesitan los tres puntos, tanto porque juegan en casa, donde el año pasado les costó sacar los triunfos y sólo pudo ganar al AZ por la mínima, como porque su rival ya tiene tres de su victoria inaugural ante el Sturm austriaco.



La Real sigue en su buena línea en este inicio de la temporada, donde sólo ha perdido en el Camp Nou, y con la moral alta por verse en la segunda posición de la tabla clasificatoria a punto del líder, el Real Madrid.



Para batir al equipo monegasco necesitará, sobre todo, mejorar sus prestaciones ofensivas a nivel local ya que sólo ha podido hacer cuatro tantos hasta el momento en sus cuatro choques ligueros. Las bajas de David Silva, Alexander Isak y Alexander Sorloth merman su potencial arriba y elevan aún más la importancia de Mikel Oyarzabal, aunque atrás se mantiene firme en el Reale Arena donde aún no ha encajado.



Enfrente, un Monaco que también puede presumir de tener mucha juventud en sus filas, con un promedio menor de 25 años en sus onces más habituales, según ha revelado el Observatorio CIES, y con bastante ritmo competitivo ya que lleva jugando desde principios de agosto por las previas para acceder a la Champions.



El equipo de Niko Kovac se quedó a las puertas de la fase de grupos tras ser eliminado por el Shakthar Donetsk y ahora intentará brillar en esta Liga Europa. A San Sebastián llega también en un momento óptimo tras sumar tres victorias y un empate en sus últimos cuatro choques y con una plantilla con jugadores conocidos como el exsevillista Ben Yedder, el exrojiblanco Gelson Martins o el ex del Alavés Guillermo Maripán, además de Cesc Fábregas, duda por sus problemas físicos. Además, Kovac tiene otras figuras arriba como el ruso Golovin o el alemán Volland.



Por su parte, el Betis afronta su primera salida en esta Liga Europa con la visita (21.00 horas) al Ferencvaros húngaro, frente al que espera poder sumar su segunda victoria con la que dar un gran paso hacia la clasificación para los cruces.



El conjunto verdiblanco ha arrancado con buenas sensaciones la temporada y aterrizará en Hungría con cuatro triunfos y un empate, el cedido en el minuto 96 ante el Espanyol, en sus últimos cinco partidos, pero sobre todo dejando buenas sensaciones futbolísticas.



Manuel Pellegrini parece que ha logrado ensamblar sus piezas y además se ha encontrado con el acierto goleador de Willian José para apuntalar su fútbol ofensivo, con el que intentará dominar a un rival, teóricamente inferior, pero siempre competitivo ante su animoso público.



El Betis sufrió en su estreno continental en el Benito Villamarín ante el Celtic, donde demostró que sigue buscando su mejor momento a nivel defensivo y donde el técnico chileno ya empezó a repartir minutos, algo que se espera en el Groupama Arena, sobre todo teniendo en cuenta la visita al Villarreal del fin de semana liguero. Willian Carvalho, Canales y Víctor Ruiz son baja, mientras que retorna el mexicano Lainez.



Por su parte, el Ferencvaros acude más necesitado a la cita ya que perdió por 2-1 en la primera jornada en su visita al Bayer Leverkusen alemán, pese a que se adelantó en el marcador. El conjunto húngaro, dominador de las tres últimas ligas de su país, tampoco pudo acceder a la Liga de Campeones, al perder en el 'playoff' ante el Young Boys suizo por un global de 6-4.



En el equipo entrenado por el exfutbolista ucraniano Sergey Rebrov no sobresalen grandes figuras y el mayor peligro para la zaga verdiblanca será seguramente el delantero belga Ryan Mmaee, el mejor goleador de un equipo que lleva jugando desde principios de julio y con buen físico.