Fútbol.- El Real Madrid puede gastar hasta 739 millones en salarios y el Barça baja al séptimo lugar, con 98

29-09-2021 El Real Madrid vuelve a ser el club que más dinero puede gastar en salarios de LaLiga Santander en 2021-22.. LaLiga reitera la "excelente gestión" económica del club blanco y dice que no hubiera tenido "ningún problema" para fichar a Mbappé ESPAÑA EUROPA MADRID DEPORTES



LaLiga reitera la "excelente gestión" económica del club blanco y dice que no hubiera tenido "ningún problema" para fichar a Mbappé



MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El Real Madrid sigue siendo el club de LaLiga Santander que puede gastar más en salarios, hasta un máximo de 739,1 millones de euros, en esta temporada 2021-22 por delante del Sevilla (200) y el Atlético de Madrid (171), mientras que el FC Barcelona ha descendido del segundo al séptimo lugar, con casi 98 millones.



Según informó el director general corporativo de LaLiga, José Guerra, los clubs de LaLiga Santander podrán invertir hasta 2.277 millones en la presente temporada en coste de plantilla, 55,8 millones y un 2 por ciento menos de los 2.333 millones del ejercicio 2020-21. Esta cifra incluye el gasto en jugadores, primer y segundo entrenador y preparador físico del primer equipo, filiales, cantera y otras secciones.



El límite de coste de plantilla deportiva incluye el 15 por ciento que podrían gastar los equipos en los próximos tres años, procedentes del acuerdo con el fondo de inversión CVC, que se comprometió a 'inyectar' 2.700 millones en el fútbol profesional español a cambio del 10,95 por ciento del negocio de LaLiga.



Una vez finalizado el mercado de fichajes de verano, LaLiga ha hecho públicos los límites de coste de plantilla deportiva (LCPD) de los clubs y SAD's de LaLiga Santander y LaLiga Smartbank, una 'clasificación' en el que el Real Madrid conserva la primera plaza, con 739,1 millones de euros, 270,6 más del límite de 468,5 del curso 2020-21.



El 'músculo financiero' del conjunto blanco está justificado por una "excelente" gestión económica durante la pandemia de la COVID-19, destacó José Guerra. "El secreto es un secreto a voces: la cesión y venta de jugadores y la reducción de sueldos. Ha sido una gestión económica ejemplar para tener fuerza económica a medio y largo plazo", subrayó el responsable de LaLiga.



El Real Madrid ha añadido más de 270 millones de euros a su límite salarial debido a esta buena gestión en los ejercicios anteriores "por si surgía una oportunidad" en el mercado de fichajes. "No hubiera tenido ningún problema para fichar a Kylian Mbappé o a cualquier otro jugador", sentenció Guerra.



"LO DE MESSI NO HA SIDO SOLO UNA CUESTIÓN FINANCIERA"



El descenso más significativo ha sido el del FC Barcelona, segundo en 2020-21 con 382,7 millones y que ha bajado 284,7 millones hasta los 97,9 millones pese a tener un presupuesto de 765 millones. La razón es que el club presidido por Joan Laporta reconoció unas pérdidas "mucho más elevadas" (487 millones) de las estimadas inicialmente.



Esta circunstancia habría provocado, entre otras, la marcha de jugadores como Leo Messi al París Saint Germain o la cesión de Antoine Griezmann al Atlético de Madrid, aunque José Guerra dijo que el éxodo del jugador argentino no fue solo una cuestión económica.



"Había soluciones para haber mantenido a Leo Messi. Ha sido la gestión del club la que ha decidido destinar los recursos a una cosa u otro. No solo ha sido un tema financiero", señaló el director general corporativo de LaLiga. TEMPORADA 2021-22: "UNA SITUACIÓN EQUILIBRADA"



El balance al final de la temporada 2021-22 será "equilibrado" si se mantiene el cien por cien de asistencia a los estadios aprobado tras la pandemia de la COVID-19 debido a la "responsabilidad" de los 42 clubs profesionales de LaLiga.



"La situación de clubes 'excedidos' es muy inferior a la temporada pasada. En LaLiga SmartBank, menos de cinco, y en LaLiga Santander, por debajo del 35-40 por ciento. Vamos a lograr, si mantenemos 100 por cien de público en los estadios que la situación sea equilibrada", pronosticó el directivo de LaLiga.



Respecto al cierre de 2020-21, de la previsión de 486 millones de euros de pérdidas de la consultora PwC podría llegarse a 337, 149 millones menos, excluido el FC Barcelona por su 'efecto distorsionador', indicó Guerra.



Por otro lado, en LaLiga SmartBank la SD Eibar, el Real Valladolid y el Leganés son los clubs con un límite salarial mayor con 30,1, 29 y 26,4 millones, respectivamente. En total, los equipos de 'Segunda' podrían alcanzar 244 millones (244.083.000) en gasto de salarios en este curso 2021-22.