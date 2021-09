Fútbol.- El Estadio La Cartuja acoge una nueva actividad del programa Mentor 10 con Carlos Marchena

29-09-2021 Carlos Marchena, en el transcurso del programa Mentor 10 en Sevilla ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA SEVILLA DEPORTES JUNTA DE ANDALUCÍA



SEVILLA, 29 (EUROPA PRESS)



El ex jugador de fútbol sevillano Carlos Marchena ha protagonizado este miércoles en el Estadio La Cartuja de Sevilla una nueva actividad de 'Mentor 10', programa de la Consejería de Educación y Deporte que tiene por objetivo fomentar los valores del deporte y los hábitos de vida saludables entre los escolares y jóvenes deportistas andaluces.



El acto, que comenzó con el vídeo promocional de la tercera edición de Mentor 10 y terminó con el de Andalucía Región Europea del Deporte, ha estado presidido por el secretario general para el Deporte de la Junta de Andalucía, José María Arrabal, quien se ha dirigido a los chicos de la Escuela AD Triana Ar-Rabad.



"Gracias a Pedro por acompañarnos en representación de la RFAF, pata fundamental para nosotros. Deportistas como Carlos o Dani han salido de donde estáis vosotros ahora, y son campeones en los campos de fútbol y en la vida, que es más o igual de importante: el deporte nos tiene que servir para inspirarnos, nos importan los valores del deporte para la vida, vuestros padres, que están aquí hoy, son un ejemplo de compromiso y valores y los que cogen horas de descanso para llevaros a entrenar y a jugar", ha dicho.



En el acto también estuvieron presentes la delegada territorial de Educación y Deporte de la Junta en Sevilla, María José Eslava; el vicepresidente de la Real Federación Andaluza de Fútbol, Pedro Borrás; y el director técnico de la Escuela AD Triana Ar-Rabab, Daniel Martín 'Dani'.



Eslava señala que "para mí es un orgullo representar al deporte en Sevilla y con actividades como ésta mucho más, porque Mentor 10 pretende fomentar los valores del deporte, que os harán a la larga mejor persona".



Pedro Borrás, por su parte, ha destacado que "hoy es un día muy importante por la decisión de volver el cien por cien del público a los estadios de fútbol; para la Real Federación Andaluza de Fútbol este tipo de programas son muy necesarios, porque es fundamental tener un referente, y esto es lo que pretende Mentor 10".



El director deportivo del club, exjugador del Real Betis Balompié, Daniel Martín 'Dani', ha indicado que "en la escuela tenemos este año más de 400 niños, y agradezco a la Junta y a este programa Mentor 10 por poder estar hoy aquí y disfrutar también de este estadio, porque también para nuestros niños es muy importante el poder pisar un campo como éste".



Carlos Marchena comenta que "la etapa más bonita de mi vida la pasé con vuestra edad, jugando con mis compañeros, con mis amigos, yo no me veía para jugar en Primera División, pero la constancia y el trabajo hizo que llegara hasta donde el fútbol quiso".



Para ser un buen deportista "hay una serie de valores importantes a tener en cuenta: compañerismo, compromiso, autocontrol, constancia, responsabilidad, valor, humildad, disciplina, esfuerzo, pasión, y todo gira en torno al respeto. Todos estos valores se pueden aplicar a cualquier ámbito de la vida".



Por último, Marchena ha destacado lo importante que fue para él "llegar a la universidad: por eso, la mayor recomendación que os puedo dar es que tenéis que compaginar deporte y estudios".



Una vez finalizada la charla se realizaron unos ejercicios prácticos dirigidos por Carlos Marchena a los 67 chicos de la escuela de fútbol sevillana presentes en la actividad. La práctica se llevó a cabo en el campo de césped del Estadio La Cartuja, sede el pasado verano de la Eurocopa.