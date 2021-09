Flipeat, la app para descubrir restaurantes de moda y reservar en tiempo real con un toque "influencer"

28-09-2021 María G de Jaime, Tomás Páramo y María Pombo, socios de 'Flipeat', una app para descubrir y reservar en tiempo real los restaurantes más trendy POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CORTESÍA FLIPEAT



Detrás de esta digital startup, que facilita la búsqueda y reserva de mesa en los locales más trendy de Madrid, Barcelona y Marbella, se encuentran, entre otros socios, las influencers María Pombo, María G de Jaime y Tomás Páramo



MADRID, 29 (CHANCE)



Aunque el fin de la pandemia está cada vez más cerca, el Coronavirus ha cambiado nuestros hábitos de ocio, y es que reservar con antelación en los restaurantes para asegurarse una mesa y consultar las opiniones fiables de otros clientes son pasos imprescindibles a la hora de hacer un buen plan. Sin embargo, con frecuencia el cliente se encuentra con el hándicap de que cada restaurante tiene su propio proceso de reserva o las opiniones vienen de desconocidos.



Qué es Flipeat



Flipeat es la app de nueva generación para cubrir las nuevas necesidades: facilita las reservas con un simple clic desde la aplicación móvil, ofreciendo visibilidad a las mesas libres disponibles en tiempo real y eliminando los 'no shows'. De este modo se evita la interminable navegación web por web o llamada tras llamada a cada local.



Si el usuario aún no ha decidido dónde quiere comer, Flipeat también ayuda a descubrir las pistas gastronómicas más interesantes de la ciudad. Una suerte de guía gastronómica que permite filtrar por zona, tipo de comida, precio e incluso interior o terraza.



No solo reseñas: crea tu propia red de contactos



Pero además, Flipeat te ayuda a encontrar el restaurante perfecto para tu plan basándose en las recomendaciones de las personas de confianza que cada usuario indique dentro de la app. De esta manera, se posiciona también como una red social donde descubrir y recomendar restaurantes de la gente que realmente importa: tus amigos y conocidos.



Restaurantes trendy para el plan más apetecible



Flipeat ofrece una selección curada de restaurantes de moda y clásicos infalibles, para ofrecer a su público una amplia variedad tanto en tipo de cocina, como en ticket medio o ambiente, para todos los gustos y todas las ocasiones.



Sitios de moda para postear en tus redes sociales y compartir con tus contactos, "Flipeat ofrece una selección restaurantes auténticos, exclusivos, trendy* para experiencias únicas y apetecibles", comenta Ana Bas Lapique, socia fundadora de la app.



La app facilita el proceso de búsqueda y reserva de mesas en tiempo real en los restaurantes más trendy en Madrid, Barcelona y Marbella, y próximamente en más ciudades de España. Gracias a la integración con CoverManager, ya se encuentran en la app restaurantes como los de Grupo Dani García, Don Lay, Los Gallos, La Tasquita de Enfrente, Grupo Nomo, Grupo LaLaLa, Grupo Carbón Negro, Grupo La Ancha, Sushi 99, Tragaluz, BarracudaMX, Casa Orellana, Café Comercial, Grosso Napoletano, Alabaster, etc.



¿Quién está detrás de Flipeat?



Las jóvenes emprendedoras Ana Bas Lapique y Belén de Jaime son las fundadoras de este proyecto que nace de sus experiencias personales a la hora de buscar y reservar mesas en restaurantes, digitalizando el proceso para beneficiar a usuarios y restaurantes. A Ana y Belén se han unido las influencers Maria Pombo, María García de Jaime y Tomás Páramo, y el consultor gastronómico Guille Dávila, líderes en Lifestyle y gastro que conocen mejor que nadie la importancia de las redes sociales.



El espíritu emprendedor de las socias fundadoras se materializa en un proyecto que nace de sus experiencias personales a la hora de buscar y reservar mesas en restaurantes, digitalizando el proceso para beneficiar a usuarios y restaurantes, como nos explica Belén de Jaime: "Flipeat cubre las nuevas necesidades de la nueva realidad. Los beneficios de una red social aplicados a una app para reservar en los mejores restaurantes en tiempo real".