FDA se inclina por autorizar refuerzo de Moderna en media dosis

(Bloomberg) -- La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) se inclina por autorizar vacunas de refuerzo de Moderna Inc. en medias dosis, satisfecha de que es eficaz para reforzar la protección contra el coronavirus, dijeron personas familiarizadas con el asunto.

La autorización sentaría las bases para ampliar aún más la campaña de refuerzo de Estados Unidos tras la autorización anterior de la vacuna de Pfizer Inc.-BioNTech SE. Alrededor de 170 millones de personas totalmente vacunadas en EE.UU. recibieron las vacunas de Moderna o Pfizer, o el 92% del total inoculado hasta ahora.

Las personas hablaron bajo condición de anonimato, antes de un posible anuncio. No está claro cuándo se realizará el anuncio.

Cualquier autorización también introduciría diferentes niveles de dosificación para las vacunas de refuerzo. Las inoculaciones iniciales de Moderna contenían dosis de 100 microgramos, y la presentación de la empresa a los reguladores representó un impulso para autorizar una dosis de refuerzo de media dosis. La vacuna de Pfizer, en comparación, tiene dosis iniciales de 30 microgramos y una dosis de refuerzo de 30 microgramos.

Proceder con una dosis de 50 microgramos podría reducir el riesgo de efectos secundarios de una vacuna de refuerzo, y también permitiría a Moderna producir más dosis a nivel mundial en el corto plazo. Esto aliviaría las limitaciones de suministro y podría atenuar las críticas a los países ricos que inician extensas campañas de refuerzo antes de que muchos países hayan administrado las primeras dosis de forma generalizada.

Moderna declinó hacer comentarios el martes por la noche. La Casa Blanca y la FDA se negaron a comentar.

