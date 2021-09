Evergrande se enfrenta a la fecha límite de pago del cupón

HONG KONG, 29 sep (Reuters) - China Evergrande Group se enfrenta el miércoles a su próxima prueba en los mercados con la fecha límite para el pago de un cupón de bonos a inversores extranjeros, mientras la endeudada promotora inmobiliaria se esfuerza por vender algunos de sus activos.

Con un pasivo de 305.000 millones de dólares, Evergrande ha hecho temer que sus problemas se extiendan al sistema financiero chino y repercutan en todo el mundo, una preocupación que ha disminuido porque los daños se han concentrado hasta ahora en el sector inmobiliario.

Evergrande planea vender una participación de 9.990 millones de yuanes (1.500 millones de dólares) que posee en Shengjing Bank Co Ltd a una empresa de gestión de activos de propiedad estatal, dijo el miércoles la inmobiliaria en una presentación bursátil.

El banco Shengjing, uno de los principales acreedores de Evergrande, había exigido que todos los ingresos netos de la venta se aplicaran a la liquidación de los pasivos financieros que la promotora debe a sus prestamistas, dijo.

La medida pone de relieve cómo Evergrande, que en su día fue la promotora más importante de China y que ahora parece destinada a una de las mayores reestructuraciones de la historia del país, está dando prioridad a los acreedores nacionales frente a los tenedores de bonos en el extranjero.

La semana pasada, la empresa incumplió el plazo de pago de un bono en dólares, un día después de que su principal unidad inmobiliaria en China dijera que había negociado en privado con los titulares de bonos en el extranjero para liquidar el pago de cupón por separado de un bono denominado en yuanes.

La empresa debe realizar el miércoles un pago de intereses de 47,5 millones de dólares sobre su bono en dólares al 9,5% de marzo de 2024.

El silencio de Evergrande sobre sus obligaciones de pago en el extranjero ha dejado a los inversores globales preguntándose si tendrán que asumir grandes pérdidas cuando termine el período de gracia de 30 días para la última semana y los plazos de pago del cupón del miércoles.

Un portavoz de Evergrande no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios por parte de Reuters.

"Estamos en la fase de esperar a ver qué pasa en este momento. Los acreedores se están organizando y la gente está tratando de averiguar cómo se puede atrapar este cuchillo en caída libre", dijo un asesor contratado por uno de los tenedores de bonos de Evergrande en el extranjero.

"No pagaron la semana pasada, creo que es probable que no paguen ésta. Eso no significa necesariamente que no vayan a pagar (...), tienen el periodo de gracia de 30 días", dijo el asesor que declinó ser nombrado debido a lo delicado del asunto.

EL EMPUJE DEL ESTADO

Evergrande, que en su día simbolizó el crecimiento frenético de la construcción en China, se ha convertido ahora en protagonista de una ofensiva contra las deudas de las promotoras que ha provocado la volatilidad de los mercados mundiales y ha dejado a grandes y pequeños inversores preocupados por el riesgo incurrido.

Los problemas de Evergrande sacudieron los mercados bursátiles mundiales a principios de este mes.

En las semanas siguientes, algunos inversores mundiales han reorientado su atención hacia las disputas políticas en Washington sobre el techo de la deuda de Estados Unidos y un aumento de los rendimientos del Tesoro que ha ejercido presión sobre las bolsas. [.N]

Cualquier sorpresa negativa por parte de Evergrande podría dar más argumentos a los operadores bajistas.

Pekín está presionando a las empresas estatales y a las promotoras inmobiliarias respaldadas por el Estado, como China Vanke Co Ltd, para que compren algunos de los activos de Evergrande, dijeron a Reuters personas con conocimiento del asunto.

Las autoridades esperan que la compra de activos evite o al menos mitigue cualquier malestar social que pudiera producirse si Evergrande sufriera un desordenado colapso, dijeron algunos responsables, declinando ser identificados debido a lo delicado del asunto.

El lunes, el banco central de China se comprometió a proteger a los consumidores expuestos al mercado inmobiliario, sin mencionar a Evergrande en un comunicado publicado en su página web, e inyectó más efectivo en el sistema bancario.

Estas medidas han impulsado el sentimiento de los inversores hacia los valores inmobiliarios chinos en los últimos dos días, y las acciones de Evergrande subieron hasta un 15% el miércoles.

(Reporte de Clare Jim, Karin Strohecker, Donny Kwok; redacción de Ira Iosebashvili y Sumeet Chatterjee; edición de Sonya Hepinstall y Stephen Coates; traducción de Flora Gómez en la redacción de Gdansk)