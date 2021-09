España presenta su pabellón vitalista, reflexivo y colorido para la Expo Dubái

Vista del pabellón de España en la Expo de Dubái, que se inaugurará el día 1 bajo el lema "inteligencia para la vida" y está dedicado a la sostenibilidad conjugando la innovación y la tradición del país, incluida la conexión con la cultura árabe de Al Andalus. EFE/ Pabellón de España En Dubái/Katarina Premfors SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Dubái, 29 sep (EFE).- A dos días de la inauguración de la Expo de Dubái, que se celebra con un año de retraso debido a la pandemia, España presentó hoy su pabellón, calificado de "vitalista, reflexivo y llamativo", dedicado a la sostenibilidad y que conjuga la innovación y la tradición de un país puntero en este sector.

Así lo definió el presidente de Acción Cultural Española (AC/E), José Andrés Torres Mora, en una rueda de prensa virtual en Dubái, donde el pabellón quedará abierto al público el día 1 de octubre, bajo el lema "inteligencia para la vida".

Torres Mora destacó que en las circunstancias de la pandemia "ha hecho falta mucha inteligencia" para desarrollar el pabellón español, con equipos de arquitectos, diseñadores y artistas, algunos de los cuales se encuentran en Emiratos Árabes Unidos (EAU) para inaugurarlo.

"Si las cosas van como hasta ahora, esta será la primera gran celebración de la victoria de la humanidad contra el virus", afirmó el presidente de AC/E en referencia a la Expo2020, que conserva la fecha original en la que tendría que haberse celebrado si no hubiera aparecido el coronavirus.

INNOVACIÓN Y TRADICIÓN

Por su parte, la directora del pabellón de España, Carmen Bueno, calificó este espacio de "alegre, llamativo y muy colorido", un lugar que destaca "en el contexto dubaití" de arquitectura moderna y de materiales de última generación y que conjuga la innovación española en el sector de la sostenibilidad y la tradición.

"Entendemos la sostenibilidad en el sentido más amplio de sacar el máximo partido a los recursos de los que dispone la humanidad, pero respetándolos lo más intactos posible para las generaciones venideras", en línea con la apuesta de España por los objetivos de desarrollo sostenible 2030, explicó Bueno.

Admitió que uno de los principales retos será gestionar las visitas al pabellón con las precauciones que exige la covid-19, pero aplaudió que finalmente pueda tener lugar "la primera exposición en esta parte del mundo y el primer gran evento durante la pandemia".

Preguntada por Efe, Bueno dijo que esta es una Expo "muy singular porque hay una incertidumbre relativa sobre el público que va a acudir", pero se mostró esperanzada respecto a que "crezca de mes a mes a medida que vaya ganando confianza".

Antes de la crisis por la covid-19, se esperaban 12.000 visitantes al día, ahora serán menos por las restricciones y no se pueden hacer aún predicciones, aunque la comisaria destacó que los organizadores de la Expo están haciendo "un esfuerzo para que sea abierta y también un lugar seguro".

INFORMACIÓN ADAPTABLE AL VISITANTE

Detalló que las visitas escolares van a ser importantes, pero que el pabellón ofrecerá "información muy rica y adaptable a cada visitante", que puede recorrerlo en una media hora, aunque también puede elegir dedicarle mucho más tiempo.

El representante del estudio de arquitectura encargado del proyecto, Nicolás Maruri, señaló en la rueda de prensa que eligieron un diseño "en relación con el clima" de Emiratos: un espacio protegido del sol, "diverso y unitario" en el que cada estructura cónica que lo configura tiene "diferentes escalas, colores, texturas y un mensaje".

También destacó el color, que "ha llamado mucho la atención aquí en la Expo": tonalidades amarillas, naranjas y rojas, que reflejan los colores de la bandera, de los productos y de los rincones de España.

Mientras, Carmelo Zapulla, del estudio de arquitectura External, que ha trabajado con otro equipo en el desarrollo del contenido del pabellón, reveló que este ofrecerá "una experiencia sensorial" y, por supuesto, no faltará la conexión de España con la cultura árabe en la primera exposición universal que acoge Oriente Medio.

Por Francesca Cicardi