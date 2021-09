El Sevilla controla en la primera parte pero no define en sus llegadas (0-0)

EFE/EPA/Friedemann Vogel

Redacción deportes, 29 sep (EFE).- El Sevilla lleva el peso del partido que disputa este miércoles en el campo del Wolfsburgo alemán, de la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, pero se va al descanso con el empate a cero inicial al no definir en varias llegadas que tuvo al área adversaria.

El delantero Rafa Mir, titular ante la ausencia del marroquí Youssef En-Nesyri, al estar sancionado y también lesionado, se puso en un par de ocasiones en el área chica con opciones de marcar, pero no culminó sus oportunidades, mientras que el meta sevillista, el también marroquí Yassine Bono, no pasó apuros en el primer tiempo.