El Real Madrid tenía límite salarial para fichar a Mbappé, según LaLiga

EFE/EPA/YOAN VALAT

Madrid, 29 sep (EFE).- El Real Madrid tenía capacidad de gasto permitido en plantilla suficiente para haber fichado este verano al delantero francés Kylian Mbappé, del París Saint-Germain francés, ya que aportó fondos propios procedentes de sus resultados positivos de anteriores temporadas para ampliarlo, según reveló LaLiga.

"El Real Madrid estaba preparado para fichar a Mbappé. No habría tenido ningún problema", confirmó el director general corporativo de LaLiga, José Guerra, durante la sesión informativa sobre límites de gasto en plantilla deportiva para la temporada 2021-22.

El conjunto blanco, que tiene el mayor límite de coste en plantilla deportiva permitido por la normativa de control económico para esta temporada, de 739,2 millones de euros, tenía una capacidad de gasto en jugadores y técnico inicial calculada por LaLiga de 428,3 millones, a los que añadió 18,3 millones por traspasos -solo se computa un 25% por temporada del total de los ingresos obtenidos por estas operaciones- y 292,6 millones procedentes de los resultados positivos de otras temporadas, según detalló este miércoles la asociación de clubes.

El conjunto blanco, que no consiguió alcanzar un acuerdo con el PSG para fichar al futbolista francés, podría volver a utilizar esa capacidad de gasto en plantilla para incorporarle en los próximos mercados de traspasos, confirmó Guerra.

"Eso no es algo que se gasta, seguirá estando si no se utiliza en esta temporada, seguirá en el patrimonio del club en los fondos propios, lo podrán utilizar en temporadas futuras para que esos jugadores lleguen", clarificó.

El ejecutivo de la patronal calificó la gestión económica del conjunto madridista durante la pandemia de la covid-19 como "excelente", ya que en la suma de sus resultados económicos de las temporadas 2019-20 y 2020-21 la entidad blanca logró computar un millón de euros en beneficios.

"Han logrado equilibrar durante las dos temporadas sus gastos respecto a sus ingresos para no tener pérdidas. Y no hay ningún secreto oculto, el secreto es las cesiones de jugadores, las ventas de jugadores, las reducciones de sueldos, ha sido una gestión económica ejemplar con un claro foco de arreglar una situación a corto plazo para tener esa fuerza a medio y largo", relató.

Según Guerra, al efecto de esas ventas y cesiones de futbolistas se suma que el Real Madrid excede por lo positivo los ratios económicos que LaLiga tiene en cuenta para ampliar la capacidad de gasto en plantilla de los clubes.

"Eso sorprende al verlo, pero en temporadas anteriores no había hecho uso de ello. En esta temporada si surgía alguna de las operaciones que estaban barajando tenían eso disponible", añadió el ejecutivo de la asociación de clubes del fútbol profesional español. E