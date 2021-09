Coronavirus.- El alcalde de Nueva York pide a la esposa de Bolsonaro que "envíe a su marido a vacunarse"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, ha pedido a Michelle Bolsonaro, la esposa del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que "envíe a su marido a vacunarse" contra la COVID-19, después de hacerse público que aprovechó su viaje a la ciudad con motivo de la Asamblea General de Naciones Unidas para inmunizarse contra la enfermedad.



"Envía a tu marido a vacunarse también así puede dejar de ser un peligro para los demás", ha señalado De Blasio a través de su cuenta en la red social Twitter, en un mensaje en el que se ha hecho eco de la noticia referente a la inmunización de Michelle Bolsonaro.



No es la primera vez que De Blasio critica al presidente brasileño por acudir a la Asamblea General de la ONU sin haberse vacunado contra la COVID-19. "Si no quiere vacunarse, ni siquiera necesita venir", dijo, recalcando que es necesario "enviar un mensaje a todos los líderes mundiales, especialmente a Bolsonaro: si pretendes venir aquí (a Nueva York) necesitas estar vacunado".



Bolsonaro fue el único líder del G20 que acudió a la ONU que dijo públicamente que no se había vacunado contra la COVID-19. Pudo asistir al evento de Naciones Unidas, aunque no pudo entrar en interiores neoyorquinos, donde se requiere la presentación de un pase de vacunación.



Por su parte, para políticos y epidemiólogos brasileños, el hecho de que Michelle Bolsonaro se vacunara en Estados Unidos y no en Brasil es una decisión "absurda" y un "desprecio" al sistema sanitario brasileño y al programa de inmunización del país latinoamericano, recoge el portal de noticias G1.