Colombianas protestan a favor del "aborto libre, feminista y antirracista"

Cientos de mujeres protestan, este martes a favor del "aborto libre, feminista y antirracista" en Bogotá (Colombia). EFE/Vannessa Jiménez G.

Bogotá, 28 sep (EFE).- Centenares de mujeres colombianas, muchas de ellas con pañuelos verdes y morados, protestaron este martes en la Plaza de Bolívar de Bogotá a favor del "aborto libre, feminista y antirracista", pues en el país aún hay obstáculos a la interrupción voluntaria del embarazo pese a que es legal en tres causales.

Con carteles con mensajes como "Libre y capaz", "Saquen sus rosarios de nuestros ovarios" o "Estado asesino, facho y patriarcal, las feministas te vamos a abortar", las manifestantes conmemoraron hoy el Día de Acción Global por un aborto legal y seguro.

"Saquen sus doctrinas de nuestras vaginas", cantaron en coro las mujeres mientras sostenían un pañuelo verde gigante.

Tampoco faltó el himno feminista del "Violador en tu camino", del colectivo chileno Las Tesis que fue cantado por las manifestantes frente al Capitolio.

EL ABORTO EN COLOMBIA

La Corte Constitucional despenalizó en 2006 las tres causales para el aborto que hoy están vigentes en Colombia, país en el que no es delito interrumpir voluntariamente un embarazo en caso de violación, por malformación del feto o cuando la madre o el feto corran peligro.

Sin embargo, el país todavía tiene múltiples obstáculos como las brechas de información, que son más amplias en zonas rurales y en regiones afectadas por el conflicto armado, las demoras en la asignación de citas e incluso el recurso de la objeción de conciencia por parte del personal sanitario.

En septiembre del año pasado 91 organizaciones sociales y 134 activistas interpusieron una demanda ante la Corte Constitucional para que elimine el delito de aborto del Código Penal porque consideran que como está ahora se vulneran los derechos fundamentales de las mujeres y del personal de salud.

"Eliminen el delito del Código Penal", gritaron hoy las mujeres ante el Palacio de Justicia, donde está ubicada la Corte, y siguieron cantando "yo no soy delincuente, yo no soy criminal, mi causa justa es la libertad".

A la zona también llegó una batucada que acompañó el desplazamiento de las manifestantes hacia la Plaza de La Hoja, donde se prevé que culmine la protesta con un concierto.

LA PANDEMIA EMPEORÓ LA SITUACIÓN

Las medidas para combatir el coronavirus aumentaron las barreras para el aborto seguro en Colombia por las limitaciones de movilidad, demoras en la atención médica e incluso restricciones impuestas por grupos armados, que afectaron especialmente a mujeres en zonas rurales y a migrantes.

Según un estudio divulgado el 4 de agosto por Women's Link Worldwide y la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, entre otras organizaciones, las barreras de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) "no solo persisten en el país sino que se han acentuado durante la pandemia".