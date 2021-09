Casado pone a Madrid como ejemplo de libertad ante Sarkozy: "Ayuso no ha podido venir por un viaje agendado en EEUU"

29-09-2021 El presidente del PP, Pablo Casado (i) y el expresidente de Francia Nicolas Sarkozy (d), durante la mesa titulada 'La sociedad abierta y sus enemigos', en el marco de la tercera jornada de la Convención Nacional del PP, a 29 de septiembre de 2021, en Madrid (España). El PP celebra este miércoles la tercera jornada de su Convención Nacional y entre los invitados de esta jornada se cuentan tanto el portavoz nacional del partido como su presidente. El día comienza con una mesa titulada 'El mundo Post-Covid' y continúa con otros eventos que tienen por título 'La sociedad abierta y sus enemigos', 'Más sociedad y mejor Gobierno', 'Cultura y cencelación' y 'Femnismo liberal' POLITICA Gustavo Valiente - Europa Press



"Estamos listos para gobernar España", dice en la Convención, a la que asiste Aguirre tras llamar "chiquilicuatres" a cargos de Génova



El líder del PP, Pablo Casado, ha puesto a Madrid como ejemplo de libertad en su diálogo con el expresidente francés Nicolás Sarkozy durante la tercera jornada de la Convención Nacional del PP y ha justificado la ausencia de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por un "viaje agendado" a Estados Unidos "desde hace un mes".



"En Madrid el PP lleva mucho tiempo gobernando y aquí están un alcalde como José María Álvarez del Manzano y una presidenta como Esperanza Aguirre", ha asegurado Casado, fijando la mirada en la bancada en la que estaban sentados el regidor y la expresidenta de la Comunidad de Madrid.



La presencia de Aguirre se produce apenas dos semanas después de que expresara su apoyo público a Ayuso para presidir el PP de Madrid. "Ayuso es un crack", dijo en una entrevista en El Mundo, en la que aseguró además que "atacarla es ayudar a Sánchez". Además, afirmó que, en el caso de Almeida, los "chiquilicuatres de Génova y el Ayuntamiento le están empujando a presentarse al Congreso del PP de Madrid", auque ella cree que él no quiere.



La asistencia de Aguirre a la Convención del PP --que durará hasta el próximo domingo-- ayuda a Pablo a Casado en su intento de dar un imagen de unidad interna en este cónclave, después de varias semanas de tensión interna por las declaraciones de Ayuso postulándose para presidir el PP madrileño.



"TENEMOS A TODOS LOS CONSEJEROS DE LA COMUNIDAD"



Casado ha señalado que este miércoles han asistido a la tercera jornada de la Convención del PP "todos los consejeros de la Comunidad de Madrid". "La presidenta no ha podido venir porque tenía un viaje ya agendado en Estados Unidos desde hace un mes pero te manda un saludo muy fuerte", ha manifestado.



Ayuso, que sí estará el sábado en Valencia en la mesa de presidentes autonómicos del cónclave, partió el pasado sábado para EEUU para buscar inversiones y potenciar la marca Madrid. Desde allí está desarrollando una intensa agenda con declaraciones diarias a los medios de comunicación.



Además, Casado ha agradecido la presencia de "todos los concejales" del PP en Madrid con su alcalde al frente, José Luis Martínez-Almeida. "Madrid siempre se ha caracterizado por ser el ejemplo de lo que es la libertad. Es una ciudad en la que los que somos de fuera nos sentimos como en casa", ha manifestado.



"ESTAMOS LISTOS PARA GOBERNAR ESPAÑA"



A renglón seguido, el líder del PP ha dicho sentirse "orgulloso" de sus compañeros que están liderando las instituciones en Madrid, que han entendido que esa forma de hacer política basada en la libertad es la que "ha conseguido la creación de empleo, inversión internacional y, por tanto de prosperidad".



"Este es el partido en el que estamos trabajando y eso, querido presidente Sarkozy, estamos llevando por toda España. Gobernamos en seis autonomías, en 2.800 ayuntamientos y en 13 autoridades provinciales, y estamos listos para gobernar España", ha aseverado.



Según ha añadido, el objetivo del PP al llegar a Moncloa es "volver a ayudar a Europa" y que España "pase de ser un problema a ser un motor" como en el pasado con los gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy.



"SARKOZY, UN GRAN AMIGO DE ESPAÑA"



Casado ha puesto en valor la actuación de Sarkozy, "un gran amigo de España", en la lucha contra el terrorismo y ha añadido que durante su mandato quedó "muy claro que no se toleraba ninguna condescendencia con los independentistas de Cataluña". De hecho, ha destacado que el Rey le concedió el Toisón de Oro, la máxima condecoración.



"Fue la primera persona que se tomó en serio que acabara de darse impunidad a los etarras en Francia", ha proclamado, para dirigirse a la presidenta de la Fundación Miguel Ángel Blanco, Mari Mar Blanco, presente en la sala.



Con su presencia en la Convención, ha dicho que quería "tomar los buenos ejemplos de gestión, siempre basados en los principios y valores compartidos". "Cuando hemos estado separados de nuestros principios, el reto electoral ha sido menor. Pero cuando hemos sido fieles a los principios y valores, siempre los ciudadanos nos lo han agradecido", ha aseverado.



A renglón seguido, Casado ha censurado los pactos de Pedro Sánchez con Podemos, ERC y Bildu. "Alguien entendería que Sarkozy hubiera pactado con los terroristas de Bataclán?", se ha preguntado. Además, ha denunciado que en este momento en España "se ataca la Justicia, la independencia y la separación de poderes".



Al término de su discurso en la Convención del PP, que se ha desarrollado en el auditorio del museo Reina Sofía de Madrid, Casado y Sarkozy se han dirigido al museo para ver en directo el Guernica de Picasso, según han informado fuentes 'populares'.