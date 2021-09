Bunbury rinde homenaje a su admirado José José con una versión de "El Triste"

El cantante español Enrique Bunbury, participa en una rueda de prensa el 23 de octubre de 2017, en la Ciudad de México. EFE/ Photoamc SOLO USO EDITORIAL SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Ciudad de México, 29 sep (EFE).- El cantante español Bunbury publicó este miércoles una versión de "El Triste", la canción que propulsó la carrera del mexicano José José, al que recordó dos años después de su fallecimiento.

El zaragozano quiso mostrar con esta adaptación todo su respeto hacia el artista mexicano, a quien definió en un comunicado como "posiblemente el cantante más querido entre los hispanos de todas las Américas".

Bunbury (Zaragoza, 1967) detalló que hace un año y medio tenía previsto participar en un homenaje a José José que se celebró en la Ciudad de México en el marco del festival Vive Latino de 2020.

Estuvo trabajando con Meme del Real de Café Tacvba y ensayando a distancia pero, por "problemas de visados y entradas y salidas", no pudo volar.

"Una espinita se me quedó clavada y este verano me metí en el estudio de Paco Loco en El Puerto de Santa María (Cádiz) para grabar mi propia versión de 'El Triste'", relató el español.

Con sonidos del rock de la década de 1970 pero manteniendo el identificable estilo de balada de la canción con la que José José (1948-2019) impresionó al público en el Festival de la canción latina en 1970, Bunbury rindió su personal homenaje al príncipe de la canción.

"He buscado hacer un guiño -a modo tributo- a los arreglistas de la época (los 70) emulando el sonido vintage y adaptándolo al formato de una banda de rock sin complejos ni limitaciones", detalló el zaragozano.

José Rómulo Sosa, conocido como José José, es reconocido como uno de los más grandes intérpretes románticos de México y Latinoamérica. Falleció en 2019 a los 71 años de edad en Florida, afectado por un cáncer de páncreas.