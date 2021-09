Brasil y Argentina abordaron "modernización" del Mercosur tras advertencia

El canciller de Brasil, Carlos França, en una fotografía de archivo. EFE/Joédson Alves

Río de Janeiro, 28 sep (EFE).- Los ministros de Relaciones Exteriores de Brasil, Carlos França, y Argentina, Santiago Cafiero, conversaron este martes sobre la "modernización" del Mercosur luego de que el ministro brasileño de Economía, Paulo Guedes, advirtiera que los que diverjan de este proceso deberían abandonar el bloque.

França aprovechó una llamada telefónica que hizo a Cafiero para felicitarlo por su nombramiento como nuevo canciller argentino para abordar el asunto de la "modernización" de la unión aduanera que los dos países comparten con Paraguay y Uruguay, informó este martes la cancillería brasileña en sus redes sociales.

"El ministro França trató sobre la modernización del Mercosur y el ministro Santiago Cafiero manifestó la disposición del gobierno argentino de avanzar en la agenda de integración de la infraestructura física y energética entre los dos países", según un mensaje publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil en su cuenta en Twitter.

El canciller brasileño, agrega el mensaje, también "manifestó su disposición a trabajar a favor de los proyectos de interés común".

La conversación entre los jefes diplomáticos de los dos mayores socios del Mercosur se produjo un día después de que el ministro brasileño de Economía afirmara que el bloque económico tiene que ser "modernizado" y advirtiera que si alguno de sus miembros no se siente "cómodo" con eso, que "se retire".

La modernización a la que aludió el ministro pasa por una posible reducción de los aranceles externos del Mercosur y permitir a los Estados miembros negociar acuerdos con otros países o plataformas de integración en forma individual y no conjunta, como hasta ahora lo imponen las normas internas del bloque.

Ambas propuestas son defendidas con fuerza por Brasil y Uruguay, en tanto que Paraguay las respalda a medias y Argentina se opone de forma frontal.

El Gobierno argentino defiende reducciones de los aranceles más moderadas y puntuales para no perjudicar la competitividad de sus productores frente a las importaciones de otros mercados.

Pese a la postura argentina, "nuestra posición es de avanzar", afirmó Guedes en una reunión virtual con un grupo de empresarios.

"No vamos a salir del Mercosur, pero tampoco vamos a aceptar al Mercosur como una herramienta de ideología", dijo el ministro del Gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro, quien mantiene una línea crítica frente al presidente argentino, Alberto Fernández, al que califica de "socialista".

Cafiero, que era el Jefe de Gabinete de Fernández hasta hace dos semanas, asumió como nuevo canciller en el marco de una reforma ministerial impulsada por el mandatario argentino tras el revés electoral oficialista en las primarias para las elecciones legislativas.