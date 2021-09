Bolsonaro inicia modo campaña y planea dar más ayuda por covid

Jair Bolsonaro, Brazil's president, speaks during the United Nations General Assembly via live stream in New York, U.S., on Tuesday, Sept. 21, 2021. A scaled-back United Nations General Assembly returns to Manhattan after going completely virtual last year, but fears about a possible spike in Covid-19 cases are making people in the host city less enthusiastic about the annual diplomatic gathering.

(Bloomberg) -- Brasil está considerando extender la ayuda en efectivo proporcionada durante la pandemia de covid hasta abril, en tanto que el presidente, Jair Bolsonaro, busca impulsar su baja popularidad récord antes de las elecciones de 2022.

“Somos un país rico”, dijo este martes Bolsonaro a una multitud de simpatizantes en un evento en el estado nororiental de Bahía, uno de los más pobres del país. “Podemos apoyar a los más necesitados durante un poco más de tiempo”.

El plan en discusión es brindar asistencia a aquellos que no serán elegibles para un nuevo programa social que Bolsonaro pretende lanzar después de que finalicen las donaciones de efectivo de emergencia en octubre, dijeron dos personas con conocimiento del asunto. La idea es que la ayuda mensual ronde los 300 reales (US$55), la misma cantidad que se paga actualmente, dijo una de las personas, que pidió no ser identificada porque las discusiones son privadas.

Las donaciones en efectivo adicionales son parte de un plan más amplio que Bolsonaro está poniendo en marcha para iniciar informalmente su campaña y mejorar las probabilidades de reelección, según otras dos personas cercanas al presidente. Esta semana, el líder conservador estará visitando ciudades en cuatro de las cinco regiones del país para defender a su Gobierno, anunciar obras de infraestructura y entregar títulos de propiedad a familias pobres.

También habló de la recuperación económica del país, al tiempo que reconoció que la inflación es un problema del que culpa a los adversarios políticos. Al mismo tiempo, indicó que continuará buscando el apoyo de los mercados financieros, y dijo que no cederá a la presión del Congreso para gastar más, ni intervendrá en los precios de los combustibles que han estado erosionando el poder adquisitivo.

