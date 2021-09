Bielorrusia.- El Comité de Investigación bielorruso abre otra investigación contra el ex candidato Valeri Tsepkalo

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El Comité de Investigación de Bielorrusia ha abierto otra investigación contra el ex candidato a la presidencia del país Valeri Tsepkalo, sospechoso de llevar a cabo acciones destinadas a perjudicar la seguridad de la nación.



"La Dirección Principal de Investigación de Delincuencia Organizada y Corrupción del Comité de Investigación abrió una causa penal en virtud del artículo 361, párrafo 3 --incitación a acciones destinadas a causar daño a la seguridad nacional de Bielorrusia-- del Código Penal", ha detallado el organismo a través de su cuenta de Telegram.



La investigación se ha abierto a raíz de la publicación del opositor en la que se incluía un video, donde calificaba el asesinato de un oficial de la KGB bielorrusa como un "ejemplo de cómo luchar" en favor de todo el pueblo.



En este video, Tsepkalo "llamó públicamente a la toma armada del poder estatal, el cambio forzoso del orden constitucional y a otras acciones destinadas a perjudicar la seguridad nacional de la República de Bielorrusia", según han compartido las autoridades bielorrusas y recoge la agencia de noticias Sputnik.



Además, este caso estaría relacionado con uno previo abierto contra el aspirante presidencial por corrupción.



Tsepkalo trató de concurrir a las elecciones presidenciales celebradas en el país en 2020, aunque su candidatura no fue registrada y finalmente no pudo participar. Actualmente, vive fuera de Bielorrusia, después de que se abriera otra investigación contra él y las autoridades emitieran una búsqueda de orden y captura.