Argentina retomará exportación de carne a China tras acuerdo con productores

Fotografía de archivo de empleados de un frigorífico trabajan en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Buenos Aires, 29 sep (EFE).- El Gobierno argentino y los representantes agropecuarios del país acordaron retomar la exportación de carne vacuna a China a partir del próximo 4 de octubre, como parte de la flexibilización del "cepo" a la carne impuesto el pasado 20 de mayo para frenar el alza de precios en el mercado interno.

En declaraciones al canal noticioso TN, el titular de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, afirmó este miércoles que esta decisión sabe "a poco" en el sector ganadero y frigorífico, puesto que esperaban que el Ejecutivo levantase por completo la restricción.

"Es una flexibilización más que seguramente mejore a algunos productores, pero nos quedamos con un gusto a poco. Hay que seguir trabajando", aseveró el representante de la patronal.

Según el acta firmada tras la reunión entre el Gobierno y las entidades agropecuarias este martes, se autorizó la exportación de "las categorías tipificadas como vaca conserva o manufactura D y E", un tipo de cortes que solo se exportan a China, "hasta liquidar el stock al 31 de diciembre del corriente" año.

Esta medida "permitirá reanudar las ventas a China de manera inmediata", algo que ya había sucedido anteriormente con los envíos a la Unión Europea para cumplir con la Cuota Hilton y de carne kosher para el mercado israelí, según recordaron desde Presidencia.

"Resolvemos de esta manera un problema planteado por los gobernadores y las entidades y también la situación de los frigoríficos que no habían podido participar", aseguró el ministro de Agricultura y Ganadería argentino, Julián Domínguez, al término del encuentro.

"Quiero decirles por último que el año 2020 fue el año de mayor exportación de carne a lo largo de la historia y que el 2021 terminará su serie histórica como el récord. Decir que la exportación está cerrada es perjudicar a los productores y beneficiar a una parte de la cadena", agregó Domínguez.

NUEVAS ALZAS EN EL HORIZONTE

Con todo, el titular de la Sociedad Rural Argentina subrayó que actualmente "sale caro" producir un kilogramo de carne en Argentina, por lo que habrá alzas de precios próximamente.

"Creemos que sobre fin de año, noviembre, diciembre, la carne va a tener una suba. No nos olvidemos de que esta categoría que ayer se flexibilizó no es el tipo de carne que consumimos los argentinos", aseguró Nicolás Pino, quien aclaró que no hay temores de desabastecimiento.

En cualquier caso, el representante de la patronal consideró que "hay que dejar los mercados libres y que la oferta y la demanda funcione", para que los productores dedicados al consumo interno y a la exportación puedan convivir sin "ningún inconveniente" y los precios bajen como consecuencia del aumento de la oferta.

CUATRO MESES DE RESTRICCIONES

El Gobierno argentino ordenó el 20 de mayo pasado el cierre de las exportaciones de carnes por el plazo de un mes.

Posteriormente, el 22 de junio, el Ejecutivo anunció la rehabilitación de las exportaciones, pero con restricciones en cuanto a los cortes y los volúmenes de envíos.

El Ejecutivo dispuso que hasta finales de este año no se podrán exportar los cortes más populares para los argentinos ni hacer envíos hasta el 31 de octubre que superen el 50 % del promedio de lo exportado el año pasado.

Según los cálculos del Instituto de Estudios Económicos de la Sociedad Rural Argentina, la cadena de ganados y carnes de vacuno de Argentina acumuló pérdidas por 1.084 millones de dólares desde el pasado 15 de abril, cuando el Gobierno de Alberto Fernández puso en marcha la serie de medidas para intentar frenar el alza del precio de la carne en el mercado doméstico.

Argentina es uno de los mayores consumidores mundiales de carne vacuna por habitante, con 45 kilos anuales; y, a su vez, es el quinto productor y el cuarto exportador mundial de carne vacuna.

Hasta la puesta en marcha de las restricciones, el país enviaba al exterior un 30 % de su producción, con exportaciones que en 2020 totalizaron 2.719,4 millones de dólares, motorizadas por la demanda de China.