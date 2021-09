Anabel Pantoja cambia de opinión y sigue adelante con su boda tras hablar con Isabel Pantoja

16-07-2019 Anabel Pantoja en una imagen de archivo tomada en Madrid.. MADRID, 29 (CHANCE) Si hace tan solo un par de horas conocíamos la noticia de que Anabel Pantoja había decidido suspender su boda con Omar Sánchez tras la muerte de su abuela, Ana Martín, una llamada de Isabel Pantoja a su sobrina habría cambiado el rumbo de los acontecimientos y, finalmente, el enlace sigue adelante. SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA EUROPA PRESS REPORTAJES



Y es que según apunta la revista 'Lecturas' la tonadillera habría hablado con su sobrina y le habría pedido, por favor, que no cancelase su boda, ya que con todo preparado y a falta de 48 horas para su gran día poco se podía hacer ya por su abuela además de honrar su memoria haciendo lo que a la matriarca del clan le hubiese gustado, que su nieta y ojito derecho se casase con el amor de su vida.



¡"Cásate"! le habría rogado Isabel Pantoja a Anabel que, consciente de que estando en La Graciosa no llegaría de ninguna de las maneras a Jerez de la Frontera para dar su último adiós a su abuela, habría decidido seguir adelante con sus planes de boda con Omar, su gran apoyo en estos complicados momentos.



Una dura decisión en la que ha primado mucho que todo esté preparado para la boda y que gran parte de los invitados - incluyendo a sus primos Kiko Rivera e Isa Pantoja - ya se encuentren en la isla de La Graciosa para arroparla en el que estaba destinado a ser el día más feliz de su vida, y ahora, además de estar marcado por la ausencia de su padre, Bernardo, y de su tía Isabel, se teñirá de tristeza y dolor por la muerte de doña Ana.



Con todos los ojos puestos en Anabel, la influencer, arropada por los suyos y totalmente devastada, guarda silencio absoluto y todavía no se ha pronunciado en redes sociales - como sí ha hecho Kiko tras enterarse de la noticia - sobre el fallecimiento de su abuela, a quien estaba muy unida.