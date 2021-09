Alguacil prevé "un partidazo" ante un Mónaco con una "plantilla de Champions"

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, en la rueda de prensa previa al partido de Liga Europa contra el Mónaco. EFE/Javier Etxezarreta

San Sebastián, 29 sep (EFE).- El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, afronta confiado la segunda jornada de la Liga Europa y cree que su equipo puede llevarse el triunfo en "un partidazo" ante un Mónaco que tiene "una plantilla de Champions".

"Es muy parecido a nosotros, tienen un gran entrenador, buenos jugadores en todas sus líneas, aprietan arriba, les gusta dominar los partidos, jugadores con mucho músculo no exentos de técnica... un equipo de Champions", declaró el preparador realista este miércoles en el Reale Arena.

Alguacil, tras reconocer los méritos de su rival, también valoró el potencial de sus futbolistas y advirtió de que, tras empatar ante PSV o Sevilla, cuando su equipo "tiene el día" está "capacitado para hacerle frente a este tipo de equipos".

Consideró importante dominar y tener la posesión de balón, algo que augura que permitirá "ganar enteros" para llevarse la victoria, ya que su ideario futbolístico pasa, independientemente del rival, por no dejarse someter.

"El objetivo de mañana es intentar ganar el partido a través del juego, transmitiendo todo lo que transmitimos en cada encuentro y que el aficionado se marche orgulloso pase lo que pase", deseó Alguacil.

Las bajas no inquietan a un técnico guipuzcoano que volvió a dirigir el mensaje de que cuenta con "23 jugadores y están todos bien", incluyendo a los futbolistas del filial.

"Después de todo lo que cuesta entrar en esta competición, no se lo quiere perder ninguno de ellos", añadió.

El capitán de la Real Sociedad, Mikel Oyarzabal, que también participó de la conferencia de prensa previa a este choque, se felicitó por disputar el primer partido europeo en San Sebastián con público tras la pandemia.

Oyarzabal está convencido de que "su apoyo" otorgará a los jugadores ese "puntito más" y desveló que el vestuario está "con muchas ganas de disfrutar con ellos".

Espera a un equipo monegasco al ataque aunque confía en que el juego de la Real, "que ha dado resultados todos estos años", les permita "competir como se hizo en Eindhoven" ante el PSV y ofrecer el primer triunfo de la fase de grupos a sus seguidores.