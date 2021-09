Alemania/Rusia.- El Gobierno de Alemania se desliga del bloqueo del canal ruso RT en YouTube

BERLÍN, 29 (DPA/EP)



El Gobierno de Alemania ha negado este miércoles su implicación en el bloqueo y eliminación de los canales alemanes del medio estatal ruso RT en la plataforma de vídeos YouTube en el país europeo.



"No es una decisión del Gobierno", ha asegurado el portavoz del Gobierno alemán, Steffen Seibert, en rueda de prensa, donde ha insistido en que, ante la existencia de "versiones contrarias, especialmente en los canales rusos", se trata de una decisión de YouTube. "Así que cualquiera que afirme lo contrario se está inventando una teoría de la conspiración", ha agregado.



YouTube señaló que la decisión se tomó como una sanción por haber violado la política de desinformación establecida por la plataforma en relación con la pandemia de COVID-19.



La plataforma ya había avisado a RT por la difusión de este tipo de mensajes y le había restringido la posibilidad de publicar contenido, una medida que RT ha sorteado lanzando sus vídeos a través de un canal secundario.



La redactora jefe de RT, Margarita Simonyan, criticó la decisión y, en una publicación en sus redes sociales, catalogó esta situación como una "guerra mediática".



Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia advirtió sobre la adopción de "medidas de represalia simétricas" contra medios alemanes que operen en territorio ruso, algo "no solo apropiado, sino también necesario". Las autoridades rusas señalan que estos medios han sido "reiteradamente condenados por participar en injerencias de los asuntos internos del país".



A este respecto, Seibert ha subrayado durante la jornada que la libertad de prensa es "un gran activo" para el Gobierno alemán. "Lo defendemos en casa y en el extranjero", ha manifestado, censurando que cualquiera que pida o hable de contraataques contra los medios de comunicación alemanes que trabajan en Rusia "no muestra, en nuestra opinión, una buena relación con la libertad de prensa".



RT es criticado con frecuencia en Occidente como una herramienta de propaganda del Kremlin, especialmente en materia sanitaria y respecto a la difusión de teorías de conspiración y desinformación en nombre del estado ruso.



Tiene varios programas en idiomas extranjeros en su cartera. El canal RT en alemán, denominado RT DE, ofrece información 'online' en idioma alemán. Los contenidos se distribuyen a través de la página web y medios sociales como Facebook, Instagram y, hasta la víspera, YouTube.