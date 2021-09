Alemania.- YouTube suspende de su plataforma en Alemania los canales del medio estatal ruso RT

Rusia contesta que la adopciçón de "medidas de represalia simétricas" contra medios alemanes es "apropiada" y "necesaria"



MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



La plataforma de vídeos YouTube ha bloqueado y eliminado los canales alemanes del medio estatal ruso RT como sanción por haber violado la política de desinformación establecida por la plataforma en relación con la pandemia de coronavirus.



Ante esta medida, la redactora jefe de RT, Margarita Simonyan, ha criticado la decisión de la plataforma de vídeos y, en una publicación en sus redes sociales, ha catalogado esta situación como una "guerra mediática".



Sin embargo, antes de esta suspensión, YouTube ya había avisado a RT por la difusión de este tipo de mensajes y le había restringido la posibilidad de publicar contenido, una medida que RT ha sorteado lanzando sus vídeos a través de un canal secundario.



El medio de comunicación estatal ruso RT tiene la intención de expandirse en Alemania y está previsto un programa de televisión cuyo lanzamiento se esperaba para diciembre. Sin embargo, carece de licencia de transmisión, según recoge la agencia alemana DPA.



RT es criticado con frecuencia en Occidente como una herramienta de propaganda del Kremlin, especialmente, en materia sanitaria y respecto a la difusión de teorías de conspiración y desinformación en nombre del estado ruso.



RUSIA ANUNCIA "MEDIDAS SIMÉTRICAS"



Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia ha emitido un comunicado en el que ha apuntado que, teniendo en cuenta lo sucedido, la adopción de "medidas de represalia simétricas" contra medios alemanes que operen en territorio ruso es "no solo apropiada, sino también necesaria", más aún cuando las autoridades señalan que estos medios han sido "reiteradamente condenados por participar en injerencias de los asuntos internos del país".



Así, el Ministerio ha denunciado que el medio RT ha sufrido una "agresión informativa sin precedentes" que, además, se ha llevado a cabo con el "apoyo explícito y táctico" de las autoridades alemanas y los medios locales, y consideran que el objetivo de esta "censura" es "ahogar las fuentes de información que no encajan en un entorno mediático cómodo para el oficialismo alemán".



"Los intentos del gigante de Internet (YouTube) de vincular acciones tan atroces con 'violaciones de las reglas internas de la comunidad' como justificación de esta evidente manifestación de censura y supresión de la libertad de expresión no pueden ni serán considerados", ha zanjado.