Alba Carrillo, a por todas con Luca Onestini tras su ruptura con Santi Burgoa: "¡Me encanta!"

29-09-2021 Alba Carrillo ha reaparecido tras su ruptura con Santi Burgoa



MADRID, 29 (CHANCE)



Sonriente, guapísima y de lo más dicharachera. Así ha reaparecido Alba Carrillo en un plató tras su reciente ruptura con Santi Burgoa. Lo ha hecho no en calidad de colaboradora sino como defensora de su madre, Lucía Pariente, en 'Secret Story' y como no podía ser de otra manera nos ha dejado unos cuantos titulares que reflejan que su desengaño amoroso es cosa del pasado y está dispuesta a ilusionarse de nuevo, y si es con Luca Onestini ¡mejor!



"Esto ya fue el fin de semana y ya estoy en otra dimensión, estoy reciclada", confesaba la modelo, sin rastro de tristeza en el rostro cuando Carlos Sobera le preguntaba por su ruptura, aunque poco después se la escuchaba decir cosas como que "el amor es una patraña" o "prefiero perder un novio que un riñón" que descubren a una nueva Alba que, lejos de las lágrimas y el dolor tras su desengaño amoroso con Feliciano López, ahora ironiza entre risas con el desamor.



Más picante que nunca, la colaboradora no solo ha bromeado sobre su ruptura con Santi Burgoa, sino que haciendo gala de su soltería - una palabra que no dejó de repetir en toda la noche - confesó su atracción por uno de los enemigos de su madre en el reality, Luca Onestini.



"¡Qué pena! Súbeme a mí a la casa!" exclamaba Alba tras escuchar que el italiano no quiere novia en este momento. "Luca me encanta y ahora estoy soltera. Me hubiera encantado estar en la edición. No me importaría nada conocerlo. Además el nombre me encanta", confesaba dejando atónitos a todos los presentes al 'tirar la caña' al hermano de Gianmarco dos días después de su ruptura con Santi Burgoa.



Además, y tirando de ironía, Alba ha dejado claro que no le importa que su madre se lleve fatal con Luca, con el que ha protagonizado más de un enfrentamiento en la última semana. "Mi madre se lleva mal con todos mis novios, pues otro más", ha asegurado sin poder contener la risa, que refleja el buen momento que está pasando a pesar de su ruptura y que deja ver que lo suyo con Santi ya es cosa del pasado.