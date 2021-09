Agustín Pantoja acude al tanatorio de su madre, Doña Ana

29-09-2021 AGUSTÍN PANTOJA. MADRID, 29 (CHANCE) Agustín Pantoja lo ha intentado, pero finalmente no lo ha conseguido. A pesar de querer marear a la prensa y distraerla para que no captasen su llegada al tanatorio de Jerez de la Frontera donde están los restos mortales de Doña Ana Martín, el hermano de Isabel Pantoja ha sido grabado por las cámaras de Europa Press Reportajes. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



Agustín Pantoja lo ha intentado, pero finalmente no lo ha conseguido. A pesar de querer marear a la prensa y distraerla para que no captasen su llegada al tanatorio de Jerez de la Frontera donde están los restos mortales de Doña Ana Martín, el hermano de Isabel Pantoja ha sido grabado por las cámaras de Europa Press Reportajes.



En su llegada, Agustín no bajaba la ventanilla del coche en el que iba sentado en el asiento de copiloto. Al bajarse y dirigirse al interior del tanatorio a través de una de las puertas en los laterales, el que fuera cantante no ha querido confesar cómo se encuentra, cómo va a ser el reencuentro con su sobrino, Kiko Rivera, cómo está su hermana, qué va a pasar ahora en el clan Pantoja...



Muchas preguntas y pocas respuestas. En estos momentos el hermano de Isabel Pantoja se encuentra en el interior del tanatorio, pero tenemos que recordar que según ha contado José Antonio León en 'Sálvame Diario' Doña Ana no tenía contratado un seguro de vida, por lo que no tiene derecho a misa y tampoco a sala donde los familiares la puedan velar.



Estas son sin duda las horas más difíciles para Isabel Pantoja y toda su familia. De hecho, en las próximas horas se espera la llegada de los nietos de Doña Ana, Kiko Rivera, Anabel Pantoja e Isa Pi, que irán directamente a Cantora para acompañar a la cantante... pero recordad que madre e hijo no tienen relación desde hace más de un año.