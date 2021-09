2-1. Un doblete de Adeyemi catapulta al Salzburgo al liderato del grupo G

EFE/EPA/Philipp Guelland

Viena, 29 sep (EFE).- Un doblete desde los once metros del delantero alemán de 19 años Karim Adeyemi ha catapultado al Salzburgo al liderato del grupo G tras vencer a un Lille castigado por sus errores defensivos.

Con sus dos tantos de penalti -al Salzburgo le han pitado cinco en dos encuentros de "Champions"- Adeyemi se presenta en Europa como la última joya de una cantera inagotable en buenos goleadores y de la que ya han salido Haaland y Daka.

El Salzburgo salió con energía y ambición en su primer partido de la Liga de Campeones ante su público, pero se encontró a un ordenado Lille que tomó poco a poco las riendas.

El juego vertical del Salzburgo, con los veloces Adeyemi y Noah Okafor asistidos por el volante ofensivo Brenden Aaronson, no terminó de poner en aprietos a los franceses debido a las imprecisiones. El Salzburgo estuvo pasado de revoluciones en los primeros minutos.

Los franceses, por el contrario, se hicieron con el cuero y comenzaron a mandar en la medular, acercándose cada vez con más peligro a la meta de Philipp Köhn.

Pero el guión cambió al filo de la media hora. En una de las contras con las que el Salzburgo se sacudía la presión del Lille la conexión Aaronson-Adeyemi pilló a la defensa gala descolocada.

El joven delantero alemán arrancó desde el centro del campo y llegó al área de Ivo Grbic antes de ser derribado por Sven Botman, que pareció tocar el balón, aunque también golpeó al delantero.

Después de consultar el VAR, el arbitro turco pitó penalti. Los jugadores del Lille protestaron la decisión y también reclamaron una falta previa al defensa Gabriel Gudmundsson en la arrancada de Adeyemi.

El jugador del Salzburgo ha sido objeto de cuatro penaltis -tres de ellos contra el Sevilla- en apenas 130 minutos de participación en la Liga de Campeones. Adeyemi también se encargó de lanzar desde los once metros y, está vez, no falló pese a que Grbic intuyó la dirección.

El gol dio alas al Salzburgo, que recobró las buenas sensaciones que le llevaron a un pleno de 9 triunfos en su campeonato, mientras que los franceses entraron en una fase melancólica en la que sus dudas se multiplicaron.

Poco antes del descanso los austríacos pudieron poner el segundo tanto en el marcador. Kristensen cabeceó al palo un saque de esquina y Wöber mandó el rechace al lateral de la red.

En la segunda parte el Lille trató de recomponerse pero pronto le llegó un nuevo castigo.

Wöber lanza una falta al borde del área francesa. Yilmaz, en la barrera, saltó para obstaculizar el disparo y el balón le golpeó en el brazo. El arbitro, después de consultar el VAR, pitó un nuevo penalti, el quinto para los austríacos en dos encuentros.

Adeyemi batió de nuevo desde los once metros a Grbic en el 53 disparando con sangre fría al centro de la portería.

Cuando el choque ya parecía encarrilado para los austríacos, el meta austríaco Köhn falló de forma inexplicable ante una falta lateral ejecutada por el veterano Yilmaz. El partido volvía a estar abierto en el minuto 62.

El encuentro se volvió de ida y vuelta, entre las prisas de los franceses por lograr el empate y las rápidas respuestas a la contra de los austríacos, que, debido a su carácter ofensivo, no se encerraron a defender el resultado.

Pero el marcador no cambió y todavía hubo tiempo para ver entrar como sustituto a Adamu, otro atacante prometedor del Salzburgo.

- Ficha técnica:

2 - Salzburgo: Philipp Kohn; Andreas Ulmer, Max Wober, Jerome Onguene, Rasmus Kristensen; Nicolas Seiwald, Mohamed Camara, Brenden Aaronson, Luka Sucic (Nicolás Capaldo m.70); Karim Adeyemi (Junior Chukwubuike Adamu m.75), Noah Okafor (Benjamin Sesko m.62)

1 - Lille: Ivo Grbic; Tiago Djaló, Gabriel Gudmundsson (Reinildo m.84), José Fonte, Sven Botman; Xeka (Amadou Onana m. 60), Benjamin André, Angel Gomes (Jonathan Ikoné m. 60), Timothy Weah (Jonathan Bamba m.60); Jonathan David (Isaac Lihadji m.84), Burak Yilmaz.

Goles: 1-0, M.35: Adeyemi, de penalti. 2-0, M.53: Adeyemi, de penalti. 2-1 M. Burak Yilmaz.

Árbitro: Halil Umut Meler (Turquía). Mostró amarilla a Sven Botman (m.30), Xeka (m.45), Yilmaz (m.51), José Fonte (m.66) y Jonathan Bamba (m.89) por parte del Lille; y a Adeyemi (m.54) y Nicolás Capaldo (m.93) por parte del Salzburgo.

Incidencias: Partido de la segunda jornada en el grupo G de la Liga de Campeones, jugado en el Red Bull Arena ante unos 24.200 espectadores.