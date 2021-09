Venezuela.- Venezuela coordina con su Embajada en Chile la repatriación de sus migrantes tras actos xenófobos

Chile asegura estar haciendo "todo lo necesario" para que el "crimen" contra los venezolanos "no quede impune"



La Mesa de Diálogo en México entre Gobierno y oposición venezolana también rechaza lo sucedido



Maduro recuerda a los venezolanos agredidos que "tienen patria que los recibe y los ama"



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Exteriores de Venezuela ha informado este lunes de que el Gobierno está avanzando en los trámites de repatriación de los migrantes venezolanos en tierras chilenas que sufrieron actos de xenofobia este fin de semana.



"Avanzamos en las coordinaciones con nuestra Embajada en Chile y nuestras autoridades competentes para repatriar a connacionales y víctimas de agresiones xenófobas, tal como lo instruyó el presidente, Nicolás Maduro", ha publicado en sus redes sociales el ministro de Exteriores venezolano, Félix Plasencia.



Plasencia ha añadido que desde el Gobierno de Venezuela condenan enérgicamente los "inaceptables actos de discriminación" que se dieron este fin de semana durante una marcha contra la inmigración en la ciudad de Iquique, en el norte de Chile.



Ya este domingo la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, exigió a las autoridades de Chile que respetasen la integridad física de los migrantes venezolanos.



"Venezuela repudia la xenofobia y las agresiones contra migrantes venezolanos y exige a las autoridades nacionales y locales de Chile respeto a la integridad física y sicológica de nuestros connacionales", publicó Rodríguez en Twitter.



De esta forma, el Gobierno de Venezuela ha reaccionado a la marcha que tuvo lugar este sábado en Iquique en protesta contra la inmigración, y que terminó con la quema de pertenencias de extranjeros.



Ante esta situación, el presidente Maduro anunció este domingo la puesta en marcha del Plan Vuelta a la Patria para garantizar el retorno seguro de todos aquellos migrantes venezolanos en Chile que lo deseasen.



Además, este lunes ha hecho una intervención en televisión, recogida por el diario local 'Últimas Noticias', en la que ha afirmado que los venezolanos agredidos "tienen patria que los recibe y los ama".



Así, el líder venezolano ha acusado a la "derecha pinochetista" de "impulsaar el odio" contra sus conciudadanos, en referencia a las políticas migratorias llevadas a cabo por el Gobierno del presidente chileno, Sebastián Piñera.



"Venezuela es un país receptor de migrantes, no ha habido persecución ni maltrato contra los extranjeros que decidieron venir a nuestro país, los hemos tratado con amor, nunca los hemos perseguido", ha apuntado Maduro.



Finalmente ha acusado a políticos venezolanos de la oposición, como el comisario presidencial para las Relaciones Exteriores nombrado por el autoproclamado "presidente encargado" de Venezuela, Juan Guaidó, Julio Borges.



"Borges es un ser despreciable que debería estar juzgado y preso por los delitos que ha cometido. Es uno de los promotores del odio y la xenofobia desatada en contra de los venezolanos", ha aseverado Maduro.



CHILE CONDENA LA "BRUTAL AGRESIÓN"



Por su parte, el presidente Piñera, se ha referido a la manifestación y lo que allí sucedió como una "brutal agresión" protagonizada por "una turba descontrolada".



"Estamos haciendo todo lo necesario para que ese crimen no quede impune y sea severamente sancionado de acuerdo a la ley", ha aseverado Piñera desde Uruguay, donde se encuentra para iniciar una gira por Sudamérica, tal y como recoge el diario chileno 'La Tercera'.



Asimismo, el presidente ha salido al paso de las críticas hacia la política migratoria del Gobierno y ha asegurado que están cumpliendo con su "compromiso de poner orden en casa, promoviendo una migración legal, ordenada y segura".



En esta línea ha apuntado que sus decisiones van orientadas hacia garantizar los derechos de los migrantes, quienes "muchas veces son abusados por bandas de trata de personas", a la par que busca proteger "los derechos de los chilenos".



"También hemos expresado nuestra responsabilidad y solidaridad con la democracia en Venezuela. Por eso hemos creado una visa de responsabilidad democrática que nos ha permitido acoger en nuestro país a más de 500.000 venezolanos y que también favorece la reunificación de las familias", ha zanjado.



OPOSICIÓN VENEZOLANA SE UNE A LA DENUNCIA



El Gobierno y la oposición de Venezuela han mostrado su rechazo a los actos de xenofobia hacia migrantes de Venezuela en suelo chileno. "Esos actos constituyen una gravísima violación a los derechos", han advertido en el comunicado conjunto difundido tras el cierre de la tercera ronda del diálogo en Ciudad de México.



Ambas delegaciones se han unido así para condenar estos hechos, así como el conjunto de campañas difamatorias y de odio que sufren los venezolanos "en diversos países".