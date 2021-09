Venezuela.- La Audiencia Nacional mantiene en prisión a 'El Pollo' Carvajal por el "elevado" riesgo de fuga

09-09-2021 La Audiencia Nacional mantiene en prisión a 'El Pollo' Carvajal por el "elevado" riesgo de fuga. El ex jefe de la Inteligencia venezolana pidió quedar libre tras suspenderse su extradición a EEUU ESPAÑA EUROPA MADRID POLÍTICA POLICÍA NACIONAL



El ex jefe de la Inteligencia venezolana pidió quedar libre tras suspenderse su extradición a EEUU



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado la solicitud formulada por el ex jefe de la Inteligencia venezolana Hugo 'El Pollo' Carvajal para quedar en libertad provisional con medidas cautelares al considerar que hay un "elevado" riesgo de que se fugue, dado que estuvo huido de la Justicia casi dos años hasta que finalmente fue detenido en Madrid el pasado 9 de septiembre.



Carvajal pidió que le permitieran salir de la cárcel madrileña de Estremera, donde permanece recluido desde su captura, después de que la Audiencia Nacional decidiese suspender de forma cautelar su extradición a Estados Unidos, que le reclama por tráfico de drogas y armas, hasta que se resolviera su solicitud de asilo.



Lo magistrados de la Sección Tercera se han negado a dejarle libre recordando que "ha existido una auténtica fuga desde el momento en que no ha estado a disposición judicial, independientemente de que no haya salido de España".



"Lo que conlleva la necesidad de mantener su situación actual de prisión, una vez ya resuelta judicial y gubernativamente la extradición, y solo pendiente de materializar con la firmeza de la denegación de asilo", ha concluido la Sala de lo Penal.



El tribunal cree que la prisión incondicional es necesaria para asegurar el procedimiento de extradición y la eventual entrega a Estados Unidos, indicando que, aunque la petición de Carvajal es legal, se trata de "una maniobra más de dilatar la extradición".