Unas cien personas marchan en Venezuela por la despenalización del aborto

Una mujer enmascarada habla con un grupo de señoras durante una manifestación para exigir el aborto legal, hoy, en el marco del Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro, en Caracas (Venezuela). EFE/Miguel Gutiérrez

Caracas, 28 sep (EFE).- Unas cien personas marcharon este martes en Caracas para exigir la despenalización del aborto en Venezuela y exigir al Parlamento la promoción de una agenda legal, cultural y social para debatir el tema, a propuesta de unas diez organizaciones feministas.

Además, los manifestantes pidieron la eliminación de los artículos 430 (aborto procurado), 431 (aborto consentido), 433 (aborto agravado) y 434 (aborto por honor) del Código Penal, participar en la redacción de legislación para garantizar el aborto seguro son las solicitudes que expusieron en un documento entregado al Parlamento.

"El acceso a un aborto seguro, acompañado y legal como derecho humano fundamental de las mujeres, niñas y adolescentes debe ser parte de la agenda legislativa 2021-2022 en la Asamblea Nacional", dijo a Efe Laura Cano, organizadora de la llamada Ruta Verde.

La manifestación se desarrolló en el marco del día de acción global por el aborto legal y seguro, y en ella participaron alrededor de un centenar de personas, según datos de las organizadoras.

Con cantos, música, pancartas, banderas y pañoletas verdes, los participantes llegaron al Palacio Federal Legislativo, donde consignaron la documentación que fue recibida por parlamentarios de las comisiones de Culto, Desarrollo Social y Política Interior.

Los manifestantes recordaron a los políticos que "la criminalización del aborto vulnera los derechos humanos de mujeres, niñas y adolescentes a la integridad personal, a la salud, al libre desenvolvimiento de la personalidad, al derecho a no ser sometida a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, a vivir una vida libre de violencia", dijo Cano.

La activista informó que los parlamentarios se comprometieron a trabajar en "una agenda para la despenalización del aborto en Venezuela" y que prometieron reunirse con el grupo el próximo 13 de octubre para seguir la discusión en torno al tema.

El evento fue el inicio de un grupo de actividades en toda Venezuela para trabajar en pro de que el aborto sea legal y le seguirán otras marchas, conversatorios y encuentros.

Ursula Remedios, activista de la organización Comadres Púrpuras, participó en la convocatoria y destacó la unión que genera el tema entre las feministas que, sin importar su tendencia política, se sumaron a esta convocatoria.

"Entendemos que la maternidad debe ser decidida, voluntaria, querida y planificada. Entendemos que la maternidad es una gran responsabilidad y que el aborto es parte de unas consecuencia de las necesidades en materia de educación sexual y con salarios mínimos que no corresponden a la necesidad de mantener la planificación familiar", dijo Remedios a Efe.

La coordinadora de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa), Magdymar León, explicó a Efe que el abastecimiento de métodos anticonceptivos en el país caribeño ha mejorado, en comparación con 2018, pero los altos costos los hacen inaccesibles para la mayoría.

Indicó que al no haber un acceso pleno a estos métodos, eso redunda en las "limitaciones para poder controlar embarazos" y "decidir" sobre la reproducción.

Aseguró, hay un mayor número de embarazos no deseados, lo que incide en el aumento de "abortos inseguros".

"Tenemos un marco legal sumamente restrictivo. No está permitida la interrupción voluntaria del embarazo, y ante estas limitaciones para controlar la reproducción, lo que ocurre en Venezuela y en cualquier parte del mundo ante estas circunstancias es que aumentan los abortos inseguros y con ello aumentan las muertes maternas", sostuvo.