Timor: "Siento tristeza, levantar el ánimo con siete derrotas no es fácil"

El centrocampista brasileño William Carvalho (i), del Real Betis, intenta el remate ante David Timor y el portero David Soria, del Getafe, en una jugada del partido correspondiente a la jornada 7 de LaLiga Santander. EFE/Julio Muñoz

Getafe (Madrid), 28 sep (EFE).- David Timor, centrocampista valenciano del Getafe, dijo sentir "tristeza porque levantar el ánimo cuando llevas siete derrotas no es fácil y rabia porque el fútbol no está siendo justo" con su equipo.

El Getafe ha comenzado la temporada muy mal. Los números lo reflejan. Siete partidos, siete derrotas, dos goles a favor y doce en contra, que lo sitúan colista sin puntuar.

"Siento tristeza porque levantar el ánimo cuando llevas siete derrotas seguidas no es fácil. Siento rabia porque el fútbol no está siendo justo con este equipo y ayer cometí un error que no puede volver a repetirse, pero tengo confianza porque creo en el Getafe", dijo Timor, en un mensaje a través de sus redes sociales, en los que hizo alusión a la jugada en la que una pérdida de balón suya dio lugar al primer gol marcado por el bético William Jose.

"No vamos a bajar los brazos. Hay plantilla y motivos para levantarse. Vamos a pelear hasta el final y lo dejaremos todo en el campo. ¡Rendirse no es una opción!", confesó.

La próxima jornada, el Getafe recibe en el Coliseum Alfonso Pérez a uno de los equipos más en forma en este inicio de campeonato, la Real Sociedad, que suma 16 puntos y es segunda de la clasificación. EFE