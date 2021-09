Roger Hunt, el hombre que cantó el gol de Hurst

EPA PHOTO/DPA/FILES

Manuel Sánchez Gómez

Londres, 28 sep (EFE).- Roger Hunt será recordado por muchas cosas. Por ser el máximo goleador en liga del Liverpool con 244 goles, por ganar la primera FA Cup para el club o por su canción en 'The Kop', pero Inglaterra siempre le guardará un cariño especial por ser el hombre que, con su celebración, "validó" el balón de Geoff Hurst que le dio la única Copa del Mundo a los ingleses.

Con el partido en Wembley empatado a dos y con la prórroga ya en juego, Hurst, autor del único 'hat trick' en la historia de las finales, controló una pelota dentro del área, se giró y sacó un latigazo que pegó en el larguero y rebotó en la línea. Hunt, en lugar de dudar, ir a empujar la pelota o reclamar, simplemente lo celebró.

Su confianza en que la pelota había traspasado la línea, en el fragor de un Wembley con casi 100.000 personas, fue uno de los argumentos que convenció a Tofik Bakhramov, el linier, y a Gottfried Dienst, el árbitro, para dar validez al gol. Hunt fue el inglés que mejor presenció cómo la pelota de Hurst cruzaba o no la línea de cal. "Siempre que me preguntan respondo con la reacción de Roger. Salió corriendo a celebrarlo cuando él mismo podía haber empujado la pelota. Recuerdo cómo gritó "¡Es gol!", aseguró Hurst cuando le preguntaron por el gol.

Hunt murió este martes, a los 83 años, tras una carrera y una vida para la historia de Anfield y de su Liverpool, al que le dedicó once de sus trece años en la élite. Con los 'Reds' logró sus mejores registros, convirtiéndose en el máximo goleador histórico del club, hasta que le pasó Ian Rush en 1992, y manteniendo aún vigente el récord de ser el mejor artillero en liga inglesa con el equipo, con 244 tantos.

Llegó al club ya con 21 años, procedente de un equipo amateur y junto a Billy Shankly, que se hizo con las riendas del equipo apenas unos meses después, reconstruyó la gloria de un Liverpool que estaba perdido en la Segunda división inglesa.

Conocido como el 'Bombardero Rubio', Hunt era una pesadilla para las defensas, no solo por su instinto de cara a puerta sino también por su incansable capacidad de trabajo. Con él en la delantera, el Liverpool ascendió a la First Division en 1962 y se llevó los títulos de la temporada 1964 y 1966. Además, sus botas abrieron el camino a la victoria ante el Leeds United en la FA Cup de 1965, la primera en la historia del Liverpool.

Hunt se marchó del Liverpool en 1970, mucho antes de que comenzara la gloria europea del club, pero con un papel muy importante en su resurrección en Inglaterra. Su homenaje, un par de años después, en Anfield, reunió a mas de 55.000 personas y corre la leyenda de que hubo que cerrar las puertas del campo horas antes para evitar avalanchas de gente que querían despedir a una de las grandes leyendas de la historia del Liverpool.

"Sir Roger Hunt, it was wonderful", cantaba la hinchada del Liverpool, que este martes dirá adiós a su máximo goleador en la liga y al hombre que presenció como nadie y que puso su granito de arena para que Inglaterra tenga una Copa del Mundo en sus vitrinas.