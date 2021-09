Rey Felipe.- El Rey ofrece el apoyo de España a la apuesta de Angola por diversificar su economía

28-09-2021 El Rey Felipe VI y el presidente de Angola, Joao Lourenço POLITICA JOSÉ JIMÉNEZ/CASA S. M. EL REY



El presidente angoleño invita a los Reyes a visitar el país y traslada su solidaridad por la erupción en La Palma



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El Rey Felipe VI ha ofrecido este martes el apoyo de España, y en particular de sus empresas, a la apuesta por diversificar su economía que ha emprendido Angola, un país que ofrece "grandes posibilidades" y que "será un honor" poder visitar tras la invitación trasladada por su presidente, Joao Lourenço, ha señalado.



Durante el brindis con motivo del almuerzo en honor del mandatario angoleño, de visita oficial en Madrid, Don Felipe ha subrayado que España es un país prioritario en la política exterior de Angola al igual que este país africano también es prioritario para el Gobierno, como ha quedado reflejado en el Tercer Plan África y en el Programa de Acción 'Foco África 2023'.



España, ha recordado el Rey, "fue uno de los primeros países en reconocer la independencia de Angola" a raíz del encuentro mantenido en Madrid entre el entonces primer ministro angoleño, Lopo do Nascimento, y el presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, en 1976. Pero en realidad, "los vínculos hunden sus raíces en siglos pasados" como lo demuestra la fortaleza de San Miguel, construida para defender la bahía de Luanda en el siglo XVII.



En opinión de Don Felipe, la apuesta del presidente "por una mayor diversificación económica favorecerá el desarrollo de la economía". "Angola cuenta con la confianza de España y de la comunidad internacional en su determinación por impulsar el mayor bienestar de sus ciudadanos" gracias a dicha diversificación, ha subrayado.



Para ello, ha añadido el monarca, el país cuenta con "grandes posibilidades en muchos sectores económicos, no solo el petrolífero, sino también la agricultura, la ganadería, la pesca, el turismo o su gran riqueza mineral".



"España estará a vuestro lado para lograr esa diversificación, no solo desde el ámbito financiero sino también a través de nuestras empresas, muchas de las cuales trabajan desde hace años en Angola" y que "realizan un trabajo de calidad" que ya ha sido reconocido tanto por las autoridades como por sus socios angoleños.



Por último, ha agradecido la invitación que le ha trasladado Lourenço para visitar Angola, "cuando su calendario lo permita", según el mandatario. "Será un honor para la reina y para mí visitar su país y poder sentir la vitalidad y cordialidad de querido pueblo angoleño".



SOLIDARIDAD POR LA PALMA



Por su parte, Lourenço ha arrancado su brindis trasladando su "solidaridad por el momento difícil" que vive La Palma por la erupción del volcán Cumbre Vieja y recordando que su visita se produce apenas cinco meses después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajara a Angola.



Con esta visita, ha explicado, lo que busca es "establecer una verdadera asociación estratégica con España", país que es una de las mayores economías de la UE y con el que ha contado "para movilizar la inversión europea en distintos sectores de la economía angoleña".



Lourenço ha sacado pecho de que la paz es "irreversible" en el país y también de su lucha contra la corrupción y la impunidad, con vistas entre otras cosas a ofrecer seguridad para la inversión privada, así como su apuesta por seguir fortaleciendo la democracia y promover el desarrollo de Angola.



El presidente angoleño también se ha referido a la pandemia, reivindicando la necesidad de "solidaridad" para superarla y haciendo en particular un alegato en favor del "acceso universal a las vacunas" para que pueda inmunizarse el mayor número de personas posible en todo el mundo.



En este sentido, ha felicitado a España por el "éxito" de su campaña de vacunación, que le sitúa a la "vanguardia" a nivel mundial y la convierte en un "ejemplo a seguir".



Al almuerzo han asistido Sánchez, así como la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y el del Interior, Fernando Grande-Marlaska, así como el presidente del Senado, Ander Gil, el del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, y el del Supremo, Carlos Lesmes.



Entre los invitados, además de algunos empresarios con vínculos con Angola, también había dos misioneras, así como varios médicos y expertos en medicina y el karateca Damián Quintero, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio.