Rendimientos de bonos del Tesoro suben a mayor nivel desde 2020

(Bloomberg) -- Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos se dispararon a los niveles más altos desde principios de 2020, lo que provocó una liquidación global de bonos impulsada por el aumento de los costos de la energía y la especulación de que la Reserva Federal comenzará a reducir sus compras masivas de deuda.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a dos años subió hasta 4 puntos básicos el martes a un 0,32%. Los operadores atribuyeron el aumento principalmente a una renovación en el instrumento de referencia tras registrar una baja demanda en la subasta del lunes. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 30 años subieron hasta 11 puntos básicos, extendiendo su alza desde la restrictiva reunión de la Fed de la semana pasada a casi 30 puntos básicos, la mayor cantidad para ese plazo en 18 meses. El rendimiento de los bonos a 10 años del Reino Unido subió por encima del 1% por primera vez desde marzo de 2020.

Los rendimientos de los bonos globales han estado subiendo desde la semana pasada, cuando la Fed señaló que podría comenzar a reducir sus compras de bonos del Tesoro y valores respaldados por hipotecas en noviembre, mientras que los bancos centrales en el Reino Unido y Noruega tomaron una postura restrictiva. Una escalada de la crisis energética en Europa y China también mantiene nerviosos a los inversionistas en bonos en medio de la preocupación por un aumento en los precios de la energía a nivel mundial. Los futuros del crudo Brent superaron los US$80 dólares por barril antes de descender.

El martes, los operadores aumentaron sus apuestas por un ajuste más agresivo del banco central después de que el presidente de la Fed de San Luis, James Bullard, dijo a Reuters que prevé dos aumentos en las tasas de interés el próximo año. Los swaps de tasas interbancarios sugieren que los operadores esperan que la Fed aumente los costos de endeudamiento partir de septiembre de 2022.

Algunos inversionistas han estado anticipando la liquidación. Una encuesta de JPMorgan Chase & Co. mostró que el lunes un 25% neto de sus clientes tenían posiciones cortas en bonos del Tesoro, frente al 20% de la semana anterior. Operadores primarios encuestados por Bloomberg News a principios de este mes predijeron, en promedio, que la tasa a 10 años subiría al 1,69% para fin de año, en comparación con el nivel actual de 1,53%.

Los volúmenes de los futuros de bonos del Tesoro se situaron en más del doble de los niveles habituales en las operaciones de Asia y al principio de las operaciones europeas, y la mayor parte de la actividad se registró en contratos de instrumentos a 10 años. Los volúmenes de los futuros de eurodólares también estuvieron muy por encima del promedio reciente.

Los rendimientos se mantuvieron altos después de que una venta de US$62.000 millones de notas del Tesoro a siete años atrajo una sólida demanda y concluyó una activa semana de subastas de bonos.

La Fed no es el único banco central importante que indica una reducción del estímulo de la era de la crisis por la pandemia. El Banco de Inglaterra sorprendió a los mercados el jueves cuando dejó la puerta abierta para una posible alza de tasas en noviembre si fuera necesario y, el mismo día, Noruega realizó la primera alza posterior a la crisis entre los países del Grupo de los 10.

