RDCongo.- El Parlamento de RDC rechaza un proyecto de ley sobre 'Congolidad' para poder presentarse a elecciones

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



La Asamblea Nacional de República Democrática del Congo ha rechazado la admisión de la propuesta de ley sobre 'Congolidad' a través de la que se pretendía reservar a los ciudadanos de origen congoleño por parte de padre y madre la posibilidad de presentarse a las elecciones presidenciales.



Esta propuesta ha sido proyectada por el que fuera candidato a las elecciones presidenciales del año 2018 Noel Tshiani Muadiamvita, quien se la pasó a un diputado nacional para que se incluyese en los debates parlamentarios, algo que finalmente no se ha producido, recoge la emisora francesa Radio Francia Internacional (RFI).



Tshiani tenía previsto acudir este martes a la sede de la cámara baja, situada en el Palacio del Pueblo de la capital, Kinshasa, para terminar de ajustar la propuesta antes de que fuera registrada.



Sin embargo, la Asamblea Nacional congoleña no ha admitido a trámite el proyecto pues, según los juristas, este implicaría la revisión de la Constitución y la implementación de artículos discriminatorios.



Por su parte, el presidente de República Democrática del Congo, Félix Tshisekedi, ha defendido que la historia reciente de la nación africana evidencia que ser congoleño de padre y madre no es un argumento necesario para servir al país.