Peso chileno se debilita y traspasa los 800 por dólar: Andes FX

(Bloomberg) -- El peso chileno traspasó la barrera sicológica de 800 por dólar, un nuevo mínimo en lo que va de año en una clásica sesión de aversión al riesgo, al tiempo que los índices bursátiles en dólares caen, los rendimientos suben y el dólar se fortalece frente a la mayoría de las monedas de los mercados emergentes.

La moneda se debilitaba un 0,7%, aproximadamente en línea con sus pares, al tiempo que los futuros de S&P se hunden hoy junto con la mayoría de los índices bursátiles del mundo.

El aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, debido a que se considera que la Fed está adoptando una postura más restrictiva frente a la inflación, crea una fuerte demanda de dólares.

El cobre bajaba un 0,8% en Londres a causa de la preocupación por la desaceleración del crecimiento chino, que deteriora aún más las perspectivas de los términos de intercambio de Chile.

Algunos analistas, incluidos el jefe de investigación de LarrainVial, Leonardo Suárez, estima que el peso se depreciará a 820 por dólar en 2022.

Está previsto que la Cámara Baja de Chile vote el lunes un proyecto de ley que permitiría una cuarta ronda de retiros anticipados de fondos de pensiones. Si se aprueba, el proyecto de ley irá al Senado. Al igual que con los retiros de pensiones anteriores, el Gobierno se opone a la medida con el argumento de que puede desestabilizar el sistema de pensiones. La reacción del mercado fue negativa en la primera ronda y silenciada en las dos siguientes.

En tanto, el peso colombiano y el sol peruano apenas registraban variación.

La Tesorería de Colombia ha estado vendiendo dólares continuamente, lo que ha ayudado a aliviar la presión sobre el peso. El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, dijo que el crecimiento del PIB en 2021 probablemente será más alto que el pronóstico del Gobierno del 6%. La estimación mediana de los economistas encuestados por Bloomberg es de un crecimiento del 7,3%.

El sol alcanzó un nuevo mínimo histórico el martes y la liquidez sigue siendo escasa.

(Parte de la información proviene de operadores divisas familiarizados con las transacciones que pidieron no ser identificados porque no están autorizados a hablar públicamente).

