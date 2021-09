Perú/España.- Avanza País justifica la reunión con Vox en Lima y la desliga de "las políticas internas de España"

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El partido conservador peruano Avanza País ha justificado la reunión mantenida en Lima con representantes de la formación Vox la semana pasada y la ha desligado de las "políticas internas de España", al tiempo que ha defendido que "conversar no es pactar".



En una entrevista concedida a la emisora peruana RPP, el congresista de Avanza País Alejandro Cavero ha incidido en la idea de que "en política uno tiene que conversar con todos" y ha matizado que el encuentro se produjo para firmar la 'Carta de Madrid'.



El documento "promueve la democracia, la libertad y el Estado de Derecho", ha sostenido el congresista, que ha puntualizado que otros líderes políticos de América Latina, como la opositora venezolana María Corina Machado, también lo han firmado.



La 'Carta de Madrid: en defensa de la libertad y la democracia en la iberosfera' denuncia que parte de la región iberoamericana "está secuestrada por regímenes totalitarios de inspiración comunista, apoyados por el narcotráfico y terceros países".



"Todos ellos, bajo el paraguas del régimen cubano e iniciativas como el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, que se infiltran en los centros de poder para imponer su agenda ideológica", agrega, según el documento compartido en la web de la Fundación Disenso, creada por Vox.



Cuestionado por las denuncias de racismo, xenofobia, homofobia y machismo que pesan sobre la formación política española, Cavero ha explicado que la finalidad "no ha sido avalar las cosas que Vox pueda tener como políticas en España, sino una serie de principios democráticos en defensa del Estado de Derecho que han firmado diversas organizaciones de América Latina".



"Esto no ha tenido nada que ver con las políticas internas de España", ha hecho hincapié, antes de destacar que "hay que reconocer a todos en la medida de lo que representan". Cavero ha alegado, además, que los integrantes de la delegación de Vox "no tienen acusaciones (de racismo)", que él conozca.



La comitiva de Vox estaba integrada por el vicepresidente del Área Económica de Vox, Víctor González, el europarlamentario Hermann Tertsch y el director de la Fundación Disenso, Jorge Martín Frías, que también se reunieron con la líder del partido derechista Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y el parlamentario del conservador Renovación Popular Jorge Montoya.



Fujimori calificó el encuentro con la delegación de Vox de "importante". "Compartimos nuestra preocupación sobre el avance del comunismo y reafirmamos nuestro compromiso en defensa de la libertad y democracia", señaló en un mensaje publicado en su cuenta de la red social Twitter. Por su parte, agrupaciones políticas de izquierda de Perú criticaron las reuniones con Vox.