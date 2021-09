"Perú recibe gran parte de los ingresos del gas", le recuerda una empresa al Gobierno

Fotografía de archivo en la que se registró la planta de procesamiento de gas del yacimiento Camisea, en Cusco (Perú). EFE/Paolo Aguilar

Lima, 28 sep (EFE).- El Estado peruano recibió más de 40.000 millones de soles (unos 9.700 millones de dólares) durante los primeros 15 años de explotación del yacimiento de gas de Camisea, recordó el consorcio operador ante el deseo del Gobierno de Pedro Castillo de revisar los contratos para recibir más beneficios.

Esta cantidad provino de los impuestos y las regalías, fijadas en el 30 % y 27,4 %, respectivamente, por lo que el consorcio de Camisea, liderado por la multinacional argentina Pluspetrol, consideró en un comunicado que "el Estado recibe gran parte de los ingresos totales".

Alrededor de la mitad de todo ese dinero, equivalente a más de 20.000 millones de soles, se quedó en la sureña región de Cusco, en cuya zona amazónica se encuentran los pozos y la planta procesadora de gas, "lo que equivaldría a más de un millón de dólares al día".

Asimismo, el gas ha permitido ahorrar al Estado peruano hasta 400.000 millones de dólares, según un estudio realizado por la consultora Macroconsult.

Con estas cifras, el consorcio operador de Camisea ha querido responder a la convocatoria hecha por el Gobierno de Castillo de sentarse a renegociar los contratos para incrementar el porcentaje de beneficios que recibe el Estado.

AMENAZADA CON SER NACIONALIZADA

La iniciativa ha partido públicamente del primer ministro, Guido Bellido, quien el domingo advirtió en un amenazante mensaje en Twitter que el Ejecutivo nacionalizaría Camisea en caso de que las empresas se negasen a negociar.

Sin embargo, posteriormente, el presidente Castillo mandó otro mensaje para afirmar que el proceso se llevaría a cabo dentro de la legalidad, lo que posteriormente fue subrayado por el ministro de Energía y Minas, Iván Merino.

Además, el partido socialista Perú Libre, con el que Castillo ganó las elecciones, carece de mayoría suficiente en el Parlamento para acometer una eventual nacionalización de Camisea.

Respecto al alto precio del gas, cuya bombona de venta al público llegó a costar hace unos meses hasta 60 soles (unos 14,50 dólares) en zonas aledañas a los pozos de Camisea, la empresa recordó que solo se encarga de la producción, y que son otras compañías a cargo del transporte y distribución las que encarecen el producto.

El consorcio recordó que "el precio al mercado local del gas de Camisea está regulado y es, en 'boca de pozo', uno de los más baratos del planeta".

SIN SUFICIENTE DEMANDA INTERNA

Sobre el hecho de que la mayor parte del gas de Camisea vaya para la exportación y no al mercado interno, la empresa señaló que no hay suficiente demanda interna porque "es fundamental la promoción de la demanda y la inversión en infraestructura por parte del Estado".

Según el comunicado, Camisea tiene reservas de gas natural suficientes para abastecer a más de 20 millones de hogares, pero hasta ahora apenas 1,2 millones de casas cuenta con conexión a la red de gas natural, principalmente en Lima y la ciudad portuaria del Callao, aledaña a la capital.

Ante esta circunstancia, solo en el Lote 88, uno de los tres en los que se divide el yacimiento de Camisea, el 25 % del gas natural que se extrae del subsuelo debe ser devuelto (reinyectado), dado que no existe suficiente demanda en el mercado local.

Mientras tanto, las exportaciones de este combustible han generado un ingreso a las arcas estatales de 4.300 millones de dólares en regalías.

CONCESIÓN HASTA 2040

Con una concesión hasta 2040, el gas de Camisea comenzó a ser explotado desde 2004 por un consorcio formado por Pluspetrol (27 %), la estadounidense Hunt Oil (25,1 %), la coreana SK Innovatión (17,6 %), la española Repsol (10 %), la argentina Tecpetrol (10 %), y la argelina Sonatrach (10 %).

En condiciones normales, Camisea produce entre 43 y 48 millones de metros cúbicos de gas por día, procedentes de los bloques 56 y 88 a cargo de Pluspetrol y del 57 a cargo de Repsol, según el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

De esta forma, Camisea produce el 92 % de la producción fiscalizada de gas natural de Perú y su gas permite generar más del 40 % de la energía eléctrica consumida a nivel nacional.