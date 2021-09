P.Bajos.- La Policía arresta a un concejal en La Haya sospechoso de estar relacionado con amenazas a Rutte

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



La Policía de Países Bajos ha detenido a un concejal y líder del ortodoxo Partido Islámico de la Unidad de La Haya, Arnoud van Doorn, sospechoso de amenazar al primer ministro, Mark Rutte.



Van Doorn paseaba el domingo por el mismo barrio en el que se encontraba el mandatario, cuando fue detenido por un "comportamiento sospechoso", aunque el lunes fue liberado, según ha explicado su abogado, Anis Boumanjal, a 'NRC Handelsblad'.



Aunque la Fiscalía no ha confirmado la identidad del hombre detenido el domingo, ha compartido que se trata de un hombre de 55 años arrestado por el Servicio de Seguridad Real y Diplomática sospechoso de "obtener información para preparar un delito grave".



La investigación contra Van Doorn sigue abierta, ya que se le acusa de "preparar el asesinato" de Rutte, según el abogado, después de que ya se acercara al primer ministro en otro evento en La Haya en agosto. No obstante, en esta ocasión, el concejal ha defendido que se dirigía a casa de su madre para darle medicamentos a su gato cuando fue detenido.



Van Doorn es conocido por sus declaraciones provocativas, como su reciente defensa de los talibán, mientras que fue condenado a 120 horas de servicio comunitario por una serie de mensajes antisemitas publicados en su cuenta de Twitter.



La noticia se produce un día después de que las fuerzas de seguridad decidieran reforzar el dispositivo de seguridad de Rutte ante la posibilidad de que grupos de la mafia intenten secuestrarlo y atentar contra su vida.



El 'premier' holandés ha sido discreto a la hora de hablar de dispositivos de seguridad durante sus once años en el cargo. Generalmente acudía a trabajar en bicicleta o caminando, sin ningún tipo de vigilancia.