Nigeria.- Al menos ocho muertos en Abuja durante una movilización del prohibido Movimiento Islámico en Nigeria

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



Al menos ochos personas han muerto y otro medio centenar han sido detenidas este martes como consecuencia de los enfrentamientos entre la Policía e integrantes del clandestino grupo chií Movimiento Islámico en Nigeria (IMN), durante una manifestación celebrada en Abuja, la capital.



Una de las principales figuras del IMN, Abdulahi Musa, ha confirmado al diario nigeriano 'Premium Times' que al menos ocho personas han muerto a causa de los disparos de la Policía, aunque no ha podido confirmar si todas ellas participaban en estas marchas celebradas con motivo del ritual religioso chií de Arbaeen.



Cientos de personas han participado de manera "pacífica" en una movilización que ha recorrido algunas de las principales arterias de la capital nigeriana. Sin embargo, los enfrentamientos con la Policía se han desencadenado cuando los participantes han comenzado a colapsar el ya de por sí caótico tráfico de Abuja.



"Mientras hablo, tenemos ocho cadáveres. No puedo confirmar si son todos compañeros nuestros porque este es un lugar público", ha contado Musa, quien ha asegurado que los disparos han comenzado cundo "había mucha gente allí".



"Muchas personas resultaron heridas y muchos de nosotros hemos sido arrestados", ha dicho Musa, quien a su vez ha insistido en que no se trataba de una protesta, "de ninguna manera", pues tan solo marchaban para celebrar un "evento global, que se realiza en muchos lugares del mundo".



La Policía ha negado estas acusaciones, pero sí ha confirmado que se utilizaron gases lacrimógenos para disolver a los manifestantes. Entre los 57 detenidos, todos ellos integrantes del IMN, hay 18 mujeres, detallan las autoridades.



El grupo, ilegalizado en 2019, ya había protagonizado en las últimas fechas movilizaciones y protestas por el encarcelamiento de su líder Ibrahim Zakzaky, quien fue puesto en libertad a finales de junio de este año junto a su mujer tras ser absuelto de ocho cargos penales, entre ellos los de incitación a homicidio, reunión ilegal y alteración del orden público.



Zakzaky y su esposa habían estado detenidos desde 2015, cuando fueron arrestados después de un enfrentamiento en el que el Ejército de Nigeria mató a unas 350 personas en un complejo del IMN y una mezquita y cementerio cercanos en el estado norteño de Kaduna.