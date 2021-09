Nico Williams tiene como referentes a su hermano Iñaki y a Mbappé

El centrocampista del Athletic Nicholas Williams (d) en una imagen de archivo. EFE/Miguel Toña

Lezama (Bizkaia), 28 sep (EFE).- El joven Nico Williams desveló este martes en Lezama que tiene como referencias futbolistas a su hermano Iñaki, con quien comparte vestuario en el primer equipo del Athletic Club, y al francés Kylian Mbappé, en el que se fija mucho.

"Un jugador a seguir es mi hermano, que es una pieza fundamental en mí, y también me gusta Kylian Mbappe. Me gusta mucho como se desmarca, como se mueve, como ejecuta las acciones y me fijo bastante en él", dijo el joven delantero de 19 años en su debut en la sala de prensa de las instalaciones del Athletic.

En ese escenario, el prometedor extremo, ya internacional sub-21, se mostró "muy contento con las oportunidades" que "le está dando" su técnico, Marcelino García Toral, al que se mostró dispuesto a "aportar trabajo al equipo y sumar minutos" de juego a los nueve partidos que ya ha disputado.

Nico desveló que, "un poco como Etxebe (Joseba Etxeberria) en el Bilbao Athletic" la temporada anterior, en ésta lo que Marcelino le "exige es que pise área, que esté ahí y que esté presente porque, como se dice, goles son amores".

"También me pide que no vaya acelerado y que explote mis cualidades", añadió el pequeño de los Williams, que se define como "un chico muy rápido que vive las acciones a la máxima velocidad", que necesita "un poco de pausa" en su fútbol y que se ve capacitado para jugar en cualquier posición de ataque.

"Tengo facilidad para salir por derecha e izquierda, me es igual jugar de extremo derecha e izquierda o de delantero centro", añadió, una promesa de la cantera que ya ha "cumplido" dos "sueños", los de "debutar con el primer equipo" y jugar con su hermano, y tiene un tercero en perspectiva: el de "seguir muchos años en el Athletic".

"Poder compartir vestuario con mi hermano es la hostia, me ha dado mucho, siempre me intenta ayudar en lo máximo posible y estoy agradecido a lo que hace por mí. En pretemporada me ha metido las gomas diciéndome para que estuviese atento a lo que tenía que hacer y creo que llegué muy bien", valoró haciendo extensivo su agradecimiento a sus padres, quienes, junto a Iñaki, le "han inculcado los valores que necesitaba".

Aunque reconoce que se le "hizo un poco complicada la transición de Segunda B a Primera División", porque "el rimo es mucho mas alto y los defensores son mucho mejores", cree que se está "adaptando poco a poco".

Como también considera que, a pesar de que "es difícil para un chaval de 19 años gestionar" una situación como la que le está pasando", la está "afrontando con mucha ilusión y mucho trabajo". "Ese soy yo. Con humildad y trabajo se pueden conseguir grandes cosas", resumió, feliz en un vestuario que "ya conocía", es "como familia" y le ha "acogido desde el primer momento muy bien".

Nico Williams también está muy "agradecido a Luis" de la Fuente "por la oportunidad" que le hado en la selección sub-21, donde también le "acogieron bastante bien los compañeros". "Estoy agradecido y con trabajo espero ir de nuevo", se ilusionó.

También está feliz Nico con la actitud hacia él de la afición rojiblanca, que le ha recibido sin ninguna presión. "Realmente no siento ninguna presión hacia mí. La afición se ha volcado en mí, me hado mucho y estoy superagradecido", dijo esperanzado en "ver San Mamés lleno" desde el campo, que, por la pandemia, todavía no ha podido hacerlo.

Por ultimo, el pequeño de los Williams admitió que, "sinceramente", no sabe cómo va "a reaccionar" cuando marque su primer tanto con el primer equipo rojiblanco. Pero lo que sí tiene claro que lo que quiere es "que sea pronto ese primer gol".